En su regreso a la categoría, el Portuario cayó 2-1 como local ante el Naranja, que, después de abrir el marcador en el PT, supo golpear en el momento en que peor la pasaba. Redondo marcó para el Auriazul, que mereció mejor suerte en el inicio del ST. No son fáciles los debuts. Y el de Puerto Nuevo tenía muchos matices en ese sentido: porque regresaba a la Primera C después de casi 26 años; porque lo hacía con un plantel que sumó 19 incorporaciones y cuenta con un nuevo entrenador; y porque enfrente tenía a Berazategui, el campeón del Torneo Apertura 2021, que dispone de jugadores más que interesantes para la divisional. Y el Naranja supo hacer pesar esa experiencia y su oficio. En la primera parte aprovechó un error en la salida del Portuario para abrir el marcador; y en la segunda parte, cuando peor la pasaba, logró ampliar la ventaja con una brillante triangulación a un toque. En ese inicio del complemento, el Auriazul había logrado imponer condiciones con mucha actitud e intensidad. Y en pocos minutos generó tres situaciones para llegar al empate. No lo consiguió y sufrió el 0-2. Pero tampoco se desanimó: siguió empujando, con Kevin Redondo como estandarte, y alcanzó el descuento por intermedio del propio capitán. Al igual que viene sucediendo en los últimos años, el volante central es el termómetro del equipo. Y cuando logra ser protagonista en el mediocampo, jugadores como Enzo Ritacco o Emanuel Pentimalli encuentran espacios y juegan más cómodos. En el debe, el conjunto de Alejandro Albamonte, tal como había sucedido en los amistosos, volvió a mostrar poco peso ofensivo a pesar de la corpulencia de sus centrodelanteros (Fleita fue titular y Maciel se le acopló en el complemento). Y tampoco pudo desequilibrar con los extremos. Son cuestiones del funcionamiento que fueron muy evidentes en el primer tiempo; que deberá ir aceitando con el correr de las fechas; y que el domingo pudo suplir con la entrega que tuvo en la segunda mitad. Pero lo dicho: recién fue el debut y a este Puerto Nuevo le queda mucho camino por recorrer. Y no solo eso: cuenta con múltiples variantes en su plantel, por lo que el tiempo de trabajo y los partidos serán fundamentales para consolidar formación y funcionamiento. Será cuestión de paciencia. Mientras tanto, deberá sostener esa intensidad que mostró en el segundo tiempo, una virtud que puede ser una gran aliada para comenzar a cosechar puntos en este duro camino que le depara la Primera C. EL PARTIDO No hubo sorpresas en la primera formación titular de Albamonte, que apostó por los mismos nombres que utilizó en los amistosos de pretemporada y a un 4-2-3-1 que mostró a Redondo y Ritacco en el centro del campo, a Serrano por delante de ellos, a Martínez y Moreno abiertos sobre las bandas y a Fleita como centrodelantero. Y desde el arranque, Puerto Nuevo evidenció sus intenciones de salir prolijo desde abajo, con Redondo metiéndose entre los centrales para ser parte de ese movimiento inicial desde las inmediaciones del territorio de Balbuena. Incluso, a los 8 minutos, el Portuario logró con tenencia y buena circulación (y con Serrano como conductor) su primer avance, que terminó en un centro sin destinatario, pero que dejó en claro la propuesta a la hora de administrar el balón. Sin embargo, esas asociaciones no lograron fluir con el correr de los minutos y al local le costó asumir la iniciativa (los bochazos largos nunca le rindieron frutos). Así, Berazategui fue el que administró más y mejor el balón, con mucha paciencia y logrando hacer estériles los intentos de presión alta del conjunto campanense. Sobre los 15, después que Visco desequilibrara a Pulido, la visita generó la primera situación de peligro con un tiro libre de Pombo que exigió a Balbuena contra el palo izquierdo. El 10 Naranja tuvo revancha cinco minutos después en una acción que se inició con una salida desde muy atrás de Redondo, quien fue cargado por la espalda por Núñez, con aparente falta que el árbitro Habib no sancionó. El capitán Portuario cayó y allí apareció Pombo para tomar el balón, escaparse de frente al arquero y ajusticiarlo abajo, contra el primer palo. El gol le dio tranquilidad al visitante, que acentuó su idea de manejar con paciencia y ordenadamente el balón, aunque lo hizo más en campo propio que en el ajeno. Por eso, Balbuena no pasó sobresaltos. Y tampoco los tuvo Leguizamón en el otro arco, porque al Portuario se le hizo muy cuesta arriba llegar hasta el área de Berazategui. De hecho, su aproximación más peligrosa fue una excursión de Lara a los 27 minutos (el marcador central llegó al fondo, pero su centro atrás para Ritacco fue rechazado por un defensor). Ese movimiento se dio por la derecha, el sector que eligió preferentemente Puerto Nuevo para tratar de avanzar en el terreno. Por ello, Martínez fue de los jugadores más participativos, mientras Moreno y Fleita entraron poco y nada en juego. En los minutos finales de la primera parte, el Portuario logró imponer condiciones, generando un trámite más intenso y no permitiéndole a Berazategui manejar con claridad el balón. Ritacco entró más en contacto con la pelota, aunque ello no alcanzó para generar situaciones de gol por las imprecisiones a la hora de profundizar. Así, el local apenas sumó un remate al arco en los 45 minutos iniciales: un disparo de Serrano (nunca estuvo cómodo en el partido) que salió muy desviado. Del otro lado, Núñez tuvo una chance aislada tras un centro de Pombo, pero no conectó bien de cabeza y Balbuena controló la pelota sin inconvenientes. Para el segundo tiempo, Albamonte buscó variantes con los ingresos de Pentimalli y Maciel (salieron Serrano y Moreno), formando un 4-4-2 bien marcado por la corpulencia de la dupla ofensiva (Fleita-Maciel). Y el arranque del Auriazul fue a toda máquina, con un notable cambio de actitud. Redondo ganó protagonismo en el centro del campo, se soltaron Ritacco y Pentimalli y, en apenas dos minutos de juego, tuvieron chances claras tanto Fleita (remató ancho) como Ritacco (definió bárbaro, de emboquillada, pero el arquero Leguizamón alcanzó a manotear el balón). Posteriormente, el capitán también generó un peligroso tiro libre que Pentimalli ejecutó por sobre la barrera, pero sin poder esquinar lo suficiente el disparo como para complicar al guardameta Naranja. Iban 5 minutos y parecía que Puerto Nuevo se lo llevaba por delante a Berazategui, que el empate estaba al caer. Sin embargo, lo que cayó fue el segundo gol visitante: en una gran acción colectiva, Smith soltó el pase entre líneas, Pombo pivoteó perfectamente y de primera asistió a Visco, quien, lanzado en velocidad, se filtró entre los centrales, quedó mano a mano con Balbuena y definió contra un palo para el 2-0. Pero como el Portuario no aflojó, aquel gol que parecía estar al caer finalmente llegó. Y lo hizo rápidamente: a los 8, Pentimalli lanzó un buen centro al corazón del área y Redondo anticipó la salida de Leguizamón para puntear el balón al fondo de la red. Y después de unos minutos de interrupciones (tras el gol, el arquero visitante quedó tirado, acusando un golpe), en los que también se dieron varios cambios, el ingresado Alexander Meza (reemplazó al lesionado Martínez) estuvo muy cerca de establecer el empate con un remate cruzado que se fue muy cerca del segundo palo. La intensidad que propuso el conjunto campanense en esos 20 minutos iniciales del complemento le permitió imponer condiciones y desordenar a su rival, que había jugado con comodidad y tranquilidad la primera parte. Pero el Naranja, campeón del Torneo Apertura 2021 de la categoría, demostró oficio para cambiar el chip y acomodarse a ese juego al que lo llevó el Auriazul. Incluso, por momentos logró enfriar las acciones y sacarle ritmo al encuentro. Entonces, Redondo fue perdiendo injerencia en el trámite, la pelota viajó mucho más por el aire que por el piso (pasó menos por Pentimailli y Ritacco) y como Maciel y Fleita no pudieron hacer pesar su corpulencia física, el empuje de Puerto Nuevo se diluyó. Por eso, en la última media hora de juego, el campanense solo logró generar dos situaciones de cierto peligro: la primera a los 36, cuando Ritacco puso a correr a Fleita, cuyo zurdazo cruzado fue desviado por Leguizamón; y la segunda, sobre los 45, cuando Villarreal capturó un rebote y remató (alto) desde la puerta del área. Igualmente, más allá de la derrota, el Portuario se demostró que, con actitud e intensidad, podrá pelear de igual a igual con cualquier rival. Claro está: para acercarse más a la victoria deberá encontrar ese funcionamiento que no pudo tuvo en la primera mitad. En adelante, ya sin los nervios propios del debut, seguramente ganará soltura y confianza para tratar de congeniar su idea futbolística con el orgullo que lo trajo hasta esta categoría.

ENZO RITACCO FUE UNO DE LOS MÁS CLAROS DEL AURIAZUL (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; Julio Serrano; y Leandro Fleita. DT: Alejandro Albamonte. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Kevin Casco, Emanuel Pentimalli, Pablo Negro Villarreal, Alexander Meza y Maximiliano Maciel. BERAZATEGUI (2): Adrián Leguizamón; Emiliano Pastoriza, Enzo Zárate, Santiago López, Eduardo Buruchaga; Matías Fantín, Jonathan Smith, Nahuel Pombo, Román Martinangeli; Alan Visco y Diego Núñez. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Nahuel Villalba, Jorge Rosas Quintero, Nicolás López, Alex Montero, Iván Campuzano y Joaquín Rodríguez. GOLES: PT 19m Nahuel Pombo (B). ST 6m Alan Visco (B) y 8m Kevin Redondo (PN). CAMBIOS: ST Maciel x Moreno (PN) y Pentimalli x Serrano (PN); 11m Rosas Quintero x Smith (B) y Campuzano x Martinángeli (B); y Rodríguez x Pulido (PN), 13m Meza x Martínez (PN); 24m Villarreal x Ojeda (PN), 31m Galeano x Pombo (B) y Rodríguez x Núñez (B) y 38m N. López x Pastoriza (B). AMONESTADOS: Godoy, Redondo, Ritacco y Fleita (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Sebastián Habib.

LA PRIMERA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO EN ESTA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).

RODRIGO MARTÍNEZ JUGÓ ABIERTO POR DERECHA. EN EL SEGUNDO TIEMPO SALIÓ LESIONADO CON UNA MOLESTIA MUSCULAR (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).

JULIO SERRANO SE PARÓ COMO ENGANCHE, PERO NO PUDO INFLUIR EN EL JUEGO. FUE REEMPLAZADO PARA EL ST (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN). VOLVIÓ A MARCAR EN PRIMERA C DESPUÉS DE 9.416 DÍAS El último tanto que Puerto Nuevo había anotado en la Primera C había sido el 4 de mayo de 1996, por la 18ª fecha del Torneo Clausura de esa Temporada 1995/96. En aquella jornada, Lisandro Cardozo marcó el tercer gol de la victoria 3-2 como visitante sobre Ituzaingó. Desde aquella conquista hasta la convertida por Kevin Redondo el último domingo frente a Berazategui transcurrieron 25 años, 9 meses y 9 días. Sí: 9.416 días después, el Portuario volvió a celebrar un gol en la Primera C. Ahora buscará volver a gritar victoria.

REDONDO CONVIRTIÓ EL GOL PORTUARIO, ANTICIPANDO LA SALIDA DEL ARQUERO NARANJA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). CINCO VICTORIAS Y CUATRO EMPATES La primera fecha del Torneo Apertura de la Primera C dejó a cinco equipos en lo más alto de la tabla a partir de sus respectivas victorias en el debut. Uno de ellos es Berazategui, que superó 2-1 a Puerto Nuevo en Campana. Además, también ganaron Victoriano Arenas (1-0 a San Martín), Claypole (2-0 a El Porvenir), Central Córdoba de Rosario (2-0 a Liniers) y Real Pilar (1-0 a Luján). En cambio, cuatro encuentros terminaron en tablas: Excursionistas 1-1 Sportivo Italiano, Laferrere 0-0 Lamadrid, Atlas 1-1 Leandro N. Alem y Midland 1-1 Deportivo Español. Mientras Argentino de Merlo quedó libre. En la segunda fecha, el Portuario visitará a Lamadrid en Villa Devoto. Y también jugarán: Deportivo Español vs Liniers, Central Córdoba vs Excursionistas, Sportivo Italiano vs Atlas, Alem vs Claypole, El Porvenir vs Victoriano Arenas, San Martín vs Luján, Real Pilar vs Laferrere y Berazategui vs Argentino de Merlo. En esa oportunidad queda libre Midland.