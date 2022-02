Un menor murió atropellado en la Ruta 9

Fue anoche. Se trata de Kevin Leyes de 17 años, cruzaba a pie a la altura del puente de la rotonda de Mc Donald´s. Un Volkswagen Bora que se dirigía mano a Zárate atropelló anoche a un joven de alrededor de 17 años, quien cruzaba a pie la Ruta 9 a la altura del puente de la rotonda de Mc Donald´s. Mientras tenían lugar las actuaciones policiales en el lugar, los profesionales que llegaron a bordo de la ambulancia del SAME constataron que su muerte fue instantánea, al tiempo que el sobrino del conductor del vehículo involucrado, tuvo que ser asistido en el hospital municipal, dado que atravesaba una crisis nerviosa. Al cierre de esta edición se había establecido que el fallecido es Kevin Leyes, jugador de fútbol de Norte Fútbol Club quien, aparentemente, cruzó la ruta a pie evitando una discusión con otra persona. De hecho, la versión indica que venía cruzando desde de Mc Donald´s y en esas circunstancias había evitado ser atropellado por poco. Fue al trasponer el guardarrail central que pierde la vida al ser impactado por el Bora que circulaba por el carril reservado a los vehículos que transitan a mayor velocidad.

Al lugar llegaron móviles de Comando Patrullas, Policía Científica y una ambulancia del SAME.





El joven falleció sobre la mano rápida mano a Zárate, por lo que el tránsito fue restringido a la mano lenta.

#Dato un joven muere atropellado en #Panamericana Km 73 mano a provincia, sobre el puente de Mc Donald's #Campana. Estaba cruzando el guardarrail central cuando fue arrollado por un VW Vento que circulaba por la mano rápida. Un carril permaneció limitado. CP, SAME, Vial pic.twitter.com/ZKW78bRLg4 — Daniel Trila (@dantrila) February 15, 2022