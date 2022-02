Por Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Adultos Mayores. Reinventar las relaciones e inclusión social De acuerdo con las cifras obtenidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2050 el 22% de los habitantes de nuestro planeta entrará en edad de adulto mayor. Alrededor de 400 millones andarían sobre los 80 años. El estudio realizado significa un tremendo desafío no sólo en temas de salud, sino también en lograr desarrollar servicios y lugares ambientados más cercanos para esos grupos etarios, desarrollando funciones que los reinserten en las diversas actividades que puedan realizar estos mayores para tener una mejor calidad de vida y a su vez sentirse parte de la sociedad en que viven, y no solo una persona que se deposita en algún lugar propio o comercial para que esperen en una silla el final de su vida. Se debe crear un programa especial con entornos físicos y sociales más amigables y reinventar las suposiciones que se tiene de la vejez para que las sociedades fomenten su participación, visibilidad y utilidad viviendo como estaban acostumbrados. El tener una convivencia positiva con ellos depende mejorar su vejez de manera que, a través de pequeñas acciones que se realicen, y así lo comprendió el Gobierno de Chile, creando la SENAMA (Semana del Adulto Mayor). En varios países se han creado hace un tiempo la campaña de: "El Mes del Buen Trato al Adulto Mayor", organizando inscripciones bajo el lema: "aprende mayor 2022". Uno de los objetivos primarios es preparar a las personas mayores para rendir exámenes de validación de estudios básicos, a través de la modalidad online y de manera gratuita. Integrar a los adultos mayores a la sociedad es tarea de todos, y a diario podemos ir cambiando con pequeñas acciones el trato hacia ellos, realizando acciones que nos permitan crearles un ambiente más amigable. Crear relaciones intergeneracionales promueve el buen trato a los mayores, porque les permiten entregar su experiencia de vida y conocimientos, mientras que los más jóvenes aportan su espontaneidad, energía y avance tecnológico cultural. - Importa la participación comunitaria. Permite ser protagonistas activos de su propio envejecer. Los adultos mayores deben tomar sus propias decisiones. - El ceder el uso de los asientos reservados para adultos mayores tiene carácter legal. Si alguien está ocupando el asiento tiene la obligación de cederlo, pero también debemos hacerlo como un acto moral. - Decir "no reconocer su trayectoria, es hora que le den paso a los jóvenes" o "ya vivieron lo suficiente", son actos de discriminación que debemos revertir. En vez de apartarlos, debemos integrarlos y otorgarles las herramientas para que ellos también puedan desenvolverse en la sociedad. - El llamarlos por su nombre es importante. Todo adulto mayor tiene derecho a ser llamado por su nombre. Apelativos o diminutivos como "abuelit@" sólo los disminuye, porque no por ser adulto mayor, deben ser abuel@s. - Es importante que formen parte del círculo familiar en toma de decisiones importantes o reuniones. Se debe integrar a los adultos mayores, para que se sientan partícipes y no se sientan aislados o desplazados. Aprendamos a convivir en la sociedad con todas las generaciones etarias sin discriminar, y recordemos que todos podemos llegar a ser adultos mayores algún día. Compartamos más con aquellos que han vivido ya una vida, y quienes han recolectado experiencia y felicidad por 60, 70 u 80 y más años. Fuentes: OMS; Cotidian-adultos mayores; Gobierno de Chile.