Efemérides del día de la fecha, 15 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL

Impulsado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI) en el año 2001, en este día se concientiza sobre el cáncer infantil remarcando que todo niño y adolescente merece la mejor atención médica y psicológica independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social. El tema de este año es "Lograr la curación del cáncer infantil es posible" #ATravésDeTusManos: "El impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores desigualdades y en dificultades económicas. Esto puede y debe cambiar".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año unos 400.000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años padecen cáncer. A su vez, especifica que los tipos de cáncer infantil más comunes son las leucemias, los cánceres cerebrales, los linfomas y tumores sólidos como el neuroblastoma y los tumores de Wilms. Además, informa que en los países de ingresos altos más del 80% de los niños afectados se curan pero en los países de ingresos bajos y medianos menos del 30% se curan: "La mejora del acceso a la atención oncológica infantil, en particular a tecnologías y fármacos esenciales, resulta muy rentable, es viable y puede mejorar las tasas de supervivencia en todo tipo de contextos".

FALLECE LEOPOLDO JACINTO LUQUE

Leopoldo Jacinto Luque nació el 3 de mayo del año 1949 en Santa Fe. En contra de los deseos de su padre de continuar su camino en el ciclismo, Luque descubrió a temprana edad que su deporte era el fútbol: "´Mirá papá, yo no quiero ser ciclista; te estoy mintiendo, no me voy a dar vueltas al circuito, sino a jugar al fútbol al seminario´. Supongo que le habrá dolido por la mentira pero lo aceptó. Al año siguiente, yo con 12 años, me llevó a Unión" le dijo a El Gráfico. Sin embargo, como el Tatengue no lo tuvo en cuenta continuó jugando en Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Central Norte de Salta y Atenas de Santo Tomé. En el año 1972 arribó a Rosario Central, club en el que logró el ansiado debut en Primera División en el empate 1-1 ante Lanús por la 9º fecha del Torneo Nacional 1972. Al año siguiente, regresó a Unión y fue una pieza clave para lograr el ascenso a Primera en el año 1974.

En el año 1975 llegó a River y, en su debut ante Boca, convirtió el gol del triunfo en La Bombonera: "Y aparte jugué bien, no me costó la adaptación; la sentí un tiempo después". El jugador vistió la camiseta de El Millonario hasta el año 1980, durante ese tiempo, Luque se consagró campeón del Torneo Nacional (1975 y 1979) y el Torneo Metropolitano (1977, 1979 y 1980). Con el correr de los años jugó en Deportivo Tampico (México), Racing, Santos (Brasil), Boca Unidos de Corrientes y Chacarita Juniors. Por otro lado, en la Selección se consagró campeón del mundo en el año 1978 tras vencer 3-1 a Holanda en El Monumental; en dicho mundial, Luque convirtió 4 goles en los partidos contra Hungría, Francia y Perú (2): "El que más me gustó fue el de Francia, pero por importancia elijo el 4º a Perú, que Passarella todavía me lo reclama. ´Me lo robaste´, me dice. Me lo anotaron a mí…"

Falleció en el año 2021 en Mendoza.

SE LANZA "THE FAMILY JEWELS"

Un día como hoy en el año 2010, Marina and the Diamonds lanzaba su primer álbum "The Family Jewels". Producido por la cantante galesa junto a Pascal Gabriel y Liam Howe e integrado por canciones compuestas por la artista con Gabriel y Howe, el disco pretende ser "disfrutado y consumido como una historia y teoría que anime a las personas a cuestionarse a sí mismas". Entre las canciones se encuentran "I am not a robot", "Oh No!", "Hollywood", "Mowgli´s road" y "Are you satisfied?"