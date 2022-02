José Luis Antúnez

La construcción del reactor de 1.200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear de Lima tendrá un pico de empleo de 6.000 trabajadores y un impacto en desarrollo de proveedores locales por US$ 500 millones. El presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, aseguró que se avanzará con la negociación del contrato financiero y otras condiciones para la construcción de la cuarta central nuclear que comenzará antes de fin de año, con un pico de empleo de 6.000 trabajadores y un impacto en desarrollo de proveedores locales por US$ 500 millones. Antúnez destacó el aporte de la energía nuclear a las metas de descarbonización de la matriz eléctrica, valoró la calidad de la tecnología Hualong que llevará la central y la transferencia de conocimiento para la fabricación de combustible nuclear con uranio enriquecido que el país podrá dominar a partir del entendimiento con China. "El mundo va rumbo a la descarbonización con metas extremadamente ambiciosas que significan que en algún momento de este siglo va a haber que generar energía eléctrica con generación cero de carbono. Y la energía nuclear es una de esas alternativas limpias. En el contexto del país es volver a darle al sector la participación que merece en la matriz eléctrica, y va a ser una contribución grande con una máquina de 1.200 Mw, individualmente la más potente del país en el lugar que hoy ocupa Atucha II, y va a contribuir a pasar el 10% de participación nuclear en la matriz eléctrica" explicó el experto. La obra generará empleo a más de 5.000 personas de forma directa y la central unos 700 puestos permanentes, creando un impacto muy positivo en al región, con alrededor de 60 millones de horas hombre. También generará órdenes de compra a Pymes locales por alrededor de US$ 500 millones en equipos, componentes y sistemas; además de un compromiso de parte de China de transferir la tecnología necesaria para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conae) fabrique los componentes metálicos del combustible para este reactor, introduciendo a la Conae en el mundo de la fabricación de combustible nuclear con uranio enriquecido. "Hay una cantidad de condiciones para entrar en vigencia este contrato. Por ejemplo deben cumplirse los pasos en el marco del tratado país-país para llegar a la adjudicación directa del proyecto -porque no se trata de un concurso público-, y que fue aprobado por leyes de ambos países. La segunda es negociar el contrato financiero ahora de conocido el precio, y otro tema es que haya habido acuerdo sobre el tema de la transferencia de tecnología con una firma de contrato específica. Además de tener listo el estudio ambiental, la presentación regulatoria y condiciones técnicas como estudios de suelos y haber despejado el sitio para entregarlo a la construcción. Todo este demandará unos cuatro meses y luego llega la autorización en ambos países para adjudicar directamente el contrato a la corporación nacional china y se estará en condiciones de comenzar la obra en alrededor de fin de año con un contrato de 90 meses de construcción", expecificó el presidente de NASA; quien para finalizar adelantó que "vamos a trabajar en convenios con todas las facultades de ingeniería de todo el país para absorber jóvenes profesionales".