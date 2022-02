El año arrancó con superávit primario y aumento del déficit financiero

La prórroga del presupuesto provocó un aumento del gasto. El balance del sector público reportó ingresos por $ 780.486 millones, que significó una suba interanual del 40,2%. Las cuentas de la Administración Pública Nacional de enero cerraron con un superávit primario de $ 31.044 millones y un déficit financiero de $ 86.045 millones, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El balance del sector público reportó ingresos por $ 780.486 millones, que significó una suba interanual del 40,2% y una baja en términos reales del 6,7%. Según el informe de la OPC el gasto primario (que no incluye los pagos de deuda externa) llegaron a $ 749.442 millones, que significaron un aumento del 79,3% y 19,3% real, mientras que las erogaciones sumaron $ 866,531 millones, con subas interanuales del 93,3% nominal y 28,6% real. De acuerdo con las cifras el superávit primario, mostró una contracción del 77,6% nominal y 85,1% real, en tanto el déficit financiero se deterioró 179,4% nominal y 152,8% real. El Ministerio de Economía tiene previsto dar a conocer los números de las cuentas públicas de enero el 21 de febrero próximo. El informe preliminar de la OPC indicó que hasta enero se ejecutó el 8% del crédito presupuestario vigente, cuando lo habitual a esa altura del año es un promedio del 6%. Según el organismo bicameral la prórroga del presupuesto 2021 con ajustes parciales "elevó los niveles de ejecución de los diferentes componentes del gasto al inicio del año, un comportamiento similar al ocurrido en enero de 2020, "cuando regía la prórroga del Presupuesto 2019". Los otros gastos corrientes crecieron a una tasa de 416% real y 675,3% nominal, con una incidencia especial del rubro promoción turística, por la implementación del programa Pre Viaje, que no existía en enero de 2021. El segundo rubro de mayor incremento interanual fue el de los subsidios económicos, con alzas del 194% nominal y 95,7% real, destacándose los destinados al transporte, con una variación real del 109,5%, y la energía, con un alza del 93,8%. Los gastos en inversión real directa aumentaron 94,6% y los de los programas sociales 60,5%, mientras que el pago de los intereses de la deuda ascendió a $ 117.089 millones y reflejó un aumento real de 157,7% y nominal de 287,2%. El 60,8% de los ingresos correspondieron a tributarios ($ 477.603 millones) y el 34,9% a los aportes y contribuciones de la seguridad social ($ 272.553 millones), con participaciones menores de los ingresos no tributarios ($ 16.794 millones) y las rentas de la propiedad ($ 14.692 millones.