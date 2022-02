Dra. Mariana Anderson.

El 14 de febrero, como hace ya varios años, se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Su objetivo es generar conciencia sobre la existencia de esta patología en la población. Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita. En Argentina, nacen al año unos 7 mil niños con esta patología. Alrededor del 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida y dos terceras partes son solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento. ¿Qué es una Cardiopatía Congénita? Es una anomalía o alteración en la estructura del corazón o sus grandes vasos que está presente desde el nacimiento. Los defectos cardíacos tienen su origen durante los primeros meses del embarazo. Existen cardiopatías simples como la comunicación interauricular o más compleja como la Tetralogía de Fallot, para mencionar a las más frecuentes. Algunas solo requieren de control con el cardiólogo infantil mientras que otras pueden necesitar cirugía cardiaca. ¿Cómo se presentan en los niños los defectos cardíacos? Algunos pacientes son asintomáticos, y pueden ser diagnosticados en el control de salud cuando el pediatra escucha un soplo. Otros experimentan síntomas como cianosis (coloración azulada de los labios), dificultad respiratoria o mal progreso de peso. Es frecuente en pediatría encontrar niños que presentan soplos "inocentes" o "funcionales", que no corresponden a defectos congénitos. ¿Qué pruebas se realizan para diagnosticar los defectos cardíacos? Ante la sospecha de un defecto cardíaco los pacientes serán evaluados por un cardiólogo pediátrico, donde se les realizará un examen físico sumado a una o más de las siguientes pruebas: - Electrocardiograma - Radiografía de tórax - Ecocardiograma doppler color Todas estas pruebas son indoloras, no invasivas y se realizan en el consultorio cardiológico. En base a los hallazgos encontrados el niño será derivado a un centro de mayor complejidad en caso de requerir intervención quirúrgica. ¿Es posible prevenir los defectos cardíacos congénitos? Algunos defectos son hereditarios o se asocian a malos hábitos durante el embarazo como ingesta de alcohol o algunos medicamentos pero la mayoría de los defectos cardíacos congénitos no pueden prevenirse. Por esta razón es vital el diagnóstico oportuno durante el embarazo o al nacer ya que mejora los resultados a largo plazo, impactando en la calidad de vida del niño portador de una cardiopatía congénita. En nuestro país hace varios años se está luchando para que se apruebe el proyecto de ley que contempla los derechos de los pacientes portadores de estas patologías. Dentro de sus puntos más importantes a destacar se encuentran la derivación médica obligatoria para la realización de un Ecocardiograma Doppler Color Fetal para las embarazadas entre las semanas 18 y 24, que tengan factores de riesgo y/o que presenten potenciales anomalías cardíacas en el scan fetal detallado; y realizar una evaluación cardiológica a los 12 meses, a los 5 y a los 12 años, destinada a la prevención en salud y detección de cardiopatías subdiagnosticadas o asintomáticas. Como todos los años la ONG CardioCongenitasArgentinas, invita a todo el país a iluminar tu hogar o edificio público el 14 de febrero para concientizar sobre las cardiopatías congénitas.



Dra. Mariana Anderson. Cardióloga infantil - (M.N.:126783 / M.P.: 550496) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606