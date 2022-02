Por primera vez, una niña de Campana asiste a una colonia privada con acompañante terapéutica

El Observatorio Municipal de Discapacidad destacó que este logro es un hito para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la calidad de vida. Esta temporada de verano no es una más para Campana, porque por primera vez, Agostina, una niña de 5 años, asiste a la colonia privada "Globo Azul" del Campana Boat Club (CBC) con una acompañante terapéutica que está a cargo de una prepaga. Este fue un logro de su mamá Marcia García y toda su familia que nunca bajaron los brazos a pesar de las constantes negativas que recibieron por parte de la obra social ya que consideraban que la colonia no se trata de una actividad terapéutica. Ante ello, se acercaron a la Dirección de Discapacidad del Municipio y, junto al Observatorio Municipal de Discapacidad, trabajaron en pos de proteger y bregar por los derechos de Agostina que merecía vivir una temporada de verano llena de actividades junto a niños de su edad en un espacio inclusivo. Luego de una larga lucha, que inició en julio del 2021, se logró un hecho sin precedentes en la ciudad ya que la obra social le reconoció el derecho de tener un acompañante terapéutico en la colonia que está enmarcado dentro de la Ley 24.901. Para ello, la familia además de ser acompañada por la Dirección de Discapacidad, fue asesorada de forma legal por un abogado que, luego de una intimación y un recurso de amparo, tuvo que intervenir el juez del Juzgado Federal que falló a favor de la niña, estableciendo que la prepaga debía hacerse cargo de los honorarios de la acompañante terapéutica que luego serán reintegrados por el Estado. Esta figura, a la que se accede de forma privada, es fundamental para que Agostina pueda desarrollarse dentro del ámbito de la colonia ya que la acompaña e interviene en el proceso de integración. Para celebrar este importante hecho, el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, la directora de Discapacidad, Márgara Pons, y la mamá de la niña, Marcia García, se reunieron y destacaron la importancia de que más familias con hijos con discapacidad se enteren de este logro. "Desde nuestro rol queremos incentivar a todas las familias campanenses a trabajar para lograr estos objetivos que a veces las obras sociales hacen creer que son imposibles, pero no hay que dejarse abrumar y seguir para que cumplan con sus obligaciones", enfatizaron. En este sentido, Fiore y Pons, junto al Observatorio Municipal de Discapacidad, destacaron que "este logro es un hito para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la calidad de vida". Para cerrar, García agradeció el acompañamiento, aliento y motivación constante por parte del Municipio para que ella pueda seguir avanzando en esta lucha que seguramente les abrirá las puertas a muchas familias campanenses que estén atravesando una situación de iguales o similares características.

Agostina participa de una colonia privada acompañada por una profesional.





Este logro es un gran hito en materia de inclusión.





Acciardi y Pons celebraron que la colonia Globo Azul del CBC haya colaborado en esta importante causa.





Marcia García agradeció el gran apoyo y acompañamiento recibido por parte del Municipio.