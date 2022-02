P U B L I C



El entrenador violeta analizó la derrota ante Guillermo Brown. "Con diez hombres nos tiramos atrás y nos quedó muy lejos el arco rival", explicó. El debut de Villa Dálmine en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional le dejó un sabor amargo a Marcelo Franchini: "El balance es negativo por la derrota", fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa. "Me voy triste por el resultado, porque estábamos manejando bien el partido y tuvimos dos situaciones claras para el 2-0. Desgraciadamente, la expulsión rompió el partido", agregó, marcando como punto de inflexión la roja que Federico Mazur vio a los 5 minutos del segundo tiempo. Igualmente, aún en inferioridad numérica, el Violeta dispuso de dos situaciones muy nítidas para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja que había conseguido en el primer tiempo. Sin embargo, ni Nicolás González ni Francisco Nouet pudieron liquidar. "Cuando tenés opciones de gol claras no se puede perdonar, porque después lo pagás caro. Y nosotros lo pagamos caro", señaló al respecto. Tras la expulsión de Mazur, el DT ubicó a Laureano Tello como lateral derecho y retrasó a Ezequiel D´Angelo a jugar junto a Emiliano Agüero. "Ellos pusieron más jugadores de buen pie en la zona media y nos complicaron", explicó Franchini, que tampoco encontró respuestas positivas cuando intentó reacomodar la formación con los ingresos de Rafael Sangiovani y Brian Camisassa. En ese lapso, además, su equipo tampoco supo defenderse con la pelota para evitar el asedio del conjunto patagónico. "Con diez hombres nosotros nos tiramos atrás y nos quedó muy lejos el arco rival. Por eso se nos complicó bastante. Hemos trabajado mucho en estar bien parados cuando no tenemos la pelota y que cuando recuperamos no sean siempre transiciones para los extremos. Me hubiese gustado que el equipo tenga más la pelota", señaló al respecto. Pero no todo fue negativo para Franchini: "El primer tiempo tuvimos momentos de buen fútbol, estuvimos bien parados y ellos solo pudieron tirarnos centros. En líneas generales me gustó el primer tiempo". De hecho, en los primeros 20 minutos, el Violeta fue claro dominador del juego, porque impuso condiciones y supo desbordar al bloque defensivo de Guillermo Brown por los costados. Aunque no lo hizo del habitual 4-3-3 que utiliza el entrenador, que esta vez retocó ese esquema y plantó un 4-2-3-1, con Tello y Agüero en el "doble 5" y con D´Angelo como enganche. "Lo pensamos así porque ellos jugaban con dos volantes-laterales con mucha llegada y porque centralizaban el juego para después abrirlo hacia afuera. Creo que funcionó, porque ni Arbello ni Lencina nos complicaron en ese primer tiempo", detalló. Tras la derrota en el debut, Villa Dálmine ya apunta sus cañones a su visita a Atlético de Rafaela del próximo domingo. "Esto recién arranca, quedan 36 fechas, hay que seguir construyendo. Debemos manejar situaciones de partido y estar más concentrados", cerró Franchini.

SE CERRÓ LA PRIMERA FECHA Anoche culminó la primera fecha de la Primera Nacional con el triunfo de Belgrano, que superó 1-0 como local a Atlético de Rafaela. Previamente, Deportivo Riestra le había ganado 2-0 como local a Santamarina; Ferro había vencido 1-0 a Nueva Chicago en Mataderos; y San Telmo había igualado 1-1 con Chaco For Ever. Antes, el domingo se disputaron cuatro encuentros: Deportivo Maipú igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en el clásico mendocino; San Martín de San Juan le ganó 1-0 a domicilio a Gimnasia de Mendoza; Güemes y Estudiantes (BA) empataron 1-1 en Santiago del Estero; y Estudiantes de Río Cuarto e Instituto también terminaron 1-1 en duelo de cordobeses.