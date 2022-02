Debido al fallecimiento de dos jugadores de Norte FC, la jornada de hoy se suspendió.

Para este martes 15 de febrero estaba previsto el inicio de las Copas Fénix y Avatar que organiza la Liga Campanense de Fútbol en cuatro categorías distintas: Primera, Cuarta, Quinta y Femenino.

La jornada inaugural se iba a dividir entre las canchas de Otamendi y Leones Azules, pero el fallecimiento, en las últimas horas, de dos jugadores de Norte FC (que tenía pautados partidos en ambos escenarios) llevaron a la organización a postergar el inicio.

Así, estos campeonatos con formato de playoffs comenzarán mañana miércoles. En cancha de Leones Azules habrá tres enfrentamientos: Mega Juniors vs El Junior (Cuarta División; 17.30 horas); Leones Azules vs Las Palmas (Femenino; 19.00); y Leones Azules vs Defensores de La Esperanza (Primera División; 20.30).

En tanto, en cancha de Del Pino se medirán: Barrio Urquiza vs Defensores de La Esperanza (Quinta División; 17.30), Lechuga vs Santa Lucía (Quinta División; 19.00) y Desamparados vs San Cayetano (Primera División; 20.30).