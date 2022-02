SE VUELVE A JUGAR El partido suspendido entre Brasil y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, que había comenzado en San Pablo, se reprogramará en día y país a designar por la FIFA, según informó ayer la entidad. El fallo, además, dispuso una suspensión de dos partidos para Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por incumplir "el protocolo de partidos internacionales". El organismo que preside Gianni Infantino también decidió que las dos federaciones deberán abonar 50 mil francos suizos (54 mil dólares) por la suspensión del encuentro, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá pagar otros 200 mil francos suizos por "el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación". A su vez, la CBF deberá cumplir con una multa de 500 mil francos suizos "como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público". Desde la AFA ya adelantaron que apelarán el fallo porque "no se encuentra ajustada a los hechos ocurridos", según señaló Claudio "Chiqui" Tapia. NINGÚN GRANDE La primera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022 no vio vencedor a ninguno de los denominados "cinco grandes" del fútbol argentino. Es que el domingo tampoco pudieron ganar Racing y Boca. La Academia, con Leonardo Sigali como titular, empató 0-0 como local ante Gimnasia de La Plata. Mientras el Xeneize igualó 1-1 con Colón en La Bombonera. Así, el único que festejó el domingo fue Platense, que derrotó 1-0 a Talleres con un agónico gol del retornado Gonzalo Bergessio. SEGUNDA FECHA Este martes se pondrá en marcha la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Por la Zona 1, Argentinos recibirá a Newells desde las 17.00. En tanto, por la Zona 2 se jugarán cuatro encuentros: Rosario Central vs Vélez Sarsfield (19.15), Independiente vs Arsenal (19.15), Lanús vs Barracas Central (21.30) y Huracán vs Estudiantes de La Plata (21.30). PRIMERA B METRO La primera fecha se cerró con dos empates: Defensores Unidos 1-1 J.J. Urquiza y Talleres (RE) 2-2 Argentino (Q). Libre quedó Colegiales. PSG VS REAL MADRID Este martes comenzarán los Octavos de Final de la Champions League y la serie que se lleva todas las miradas se abrirá en París, donde PSG recibirá a Real Madrid en el partido de ida. Así, Lionel Messi volverá a estar frente a frente a su gran archirrival de sus tiempos en Barcelona. Además, hoy también jugarán Sporting Lisboa y Manchester City en Portugal. Ambos partidos empiezan a las 17.00 horas. MILAN ES LÍDER Por la 25ª fecha de la Serie A de Italia, Milan venció 1-0 a Sampdoria como local y saltó a la cima de la tabla de posiciones: ahora suma 55 puntos, uno más que Inter y dos más que Napoli, que el sábado habían igualado entre sí.