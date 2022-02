Breves: Deportivas

TC: DE BENEDICTIS En el autódromo de Viedma se disputó la primera fecha de la Temporada 2022 del Turismo Carretera. Y el primer ganador del año fue Juan Bautista de Benedictis (Ford), quien se quedó con el Gran Premio Gobierno de Río Negro. El podio de esta carrera sumamente accidentada lo completaron Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Germán Todino (Torino). La prueba quedó marcada por un accidente múltiple que involucró a cinco vehículos: la peor parte se la llevaron Agustín Canapino y Leonel Pernía, quienes debieron ser hospitalizados, aunque ya fueron dados de alta. En el TC Pista, que no contó con la participación de Sebastián Abella, el ganador fue Marcos Quijada (Dodge), mientras Pedro Boero (Torino) y Lucas Valle (Dodge) completaron el podio. La próxima fecha de la categoría más popular del automovilismo nacional y su telonera será el 6 de marzo en el autódromo Centenario, de Neuquén.



PEQUE NO PUDO El título del Argentina Open quedó en manos del noruego Casper Ruud, campeón de la edición 2020 del certamen, quien superó por 5-7, 6-2 y 6-3 al argentino Diego Schwartzman, ganador del año pasado. En el Dobles, los campeones fueron el argentino Andrés Molteni y el mexicano Santiago González, que barrieron 6-1 y 6-1 al marplatense Horacio Zeballos y al italiano Fabio Fognini. Culminado este ATP 250 que se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y publicado el nuevo ranking mundial, el Peque avanzó al 14º puesto; Federico Delbonis escaló hasta el 37º; Federico Coria subió al 63º; Sebastián Báez, al 72º; y Francisco Cerúndolo apareció en el Top 100 por primera vez en su carrera, ocupando justamente la 100ª posición. ARRANCA RIO Con la baja anunciada de Juan Martín Del Potro, esta semana se está disputando el ATP 500 de Rio de Janeiro, que hoy tendrá a seis argentinos en acción: Federico Coria jugará ante el chileno Christian Garín; Federico Delbonis chocará con el colombiano Daniel Galán; Facundo Bagnis se medirá con el italiano Fabio Fognini; Juan Ignacio Londero enfrentará al español Albert Ramos; Sebastián Báez jugará con el brasileño Thiago Monteiro; y Francisco Cerúndolo lo hará ante el francés Benoit Paire. RECUPERÓ CONFIANZA Por problemas físicos del base Monte Morris, el argentino Facundo Campazzo volvió a tener minutos importantes en la rotación de Denver Nuggets y respondió con creces ante la oportunidad: en la derrota ante Boston Celtics aportó 14 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 29 minutos, mientras en la victoria sobre Toronto sumó 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 3 robos en 23 minutos. MURIÓ "GATO" ROMERO El ex golfista Eduardo "Gato" Romero" falleció este domingo a los 67 años, luego de una larga enfermedad, según comunicó de manera oficial la municipalidad de Villa Allende, de la cual era el intendente. Romero había pedido, semanas atrás, una licencia en sus funciones como jefe comunal de la localidad en la que había nacido, debido a sus problemas de salud. El "Gato", quien supo ganar el Senior US Open en 2008, también tuvo una exitosa trayectoria en el Tour Europeo (donde más se destacó), jugó en el PGA Tour y triunfó en la gira de veteranos de los Estados Unidos. Entre otros logros ganó el Abierto de la República, llegó a terminar la temporada 2002 en el 19° puesto del ranking mundial y cosechó múltiples premios individuales. En 2015 ganó la intendencia de Villa Allende por el PRO y confirmó su mandato en las elecciones de 2019.