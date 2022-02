Firmaron el mediocampista Nicolás Bertocchi y el delantero Mariano Dalinger. Luego del último amistoso previo al inicio del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Marcelo Franchini había dejado entrever que esperaba un esfuerzo más de la dirigencia de Villa Dálmine para reforzar el plantel. Su idea era incorporar un mediocampista más, un "volante mixto" de buena técnica y manejo para mejorar la circulación del balón, un déficit que ha mostrado el equipo a lo largo de la pretemporada y también en la derrota del debut frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Finalmente, la Comisión Directiva del Violeta le respondió y ayer se anunció el arribo de un jugador de esas características: el experimentado mediocampista Nicolás Bertocchi (32 años). Se trata de un futbolista que suele desempeñarse como "doble 5" o volante interno y que se caracteriza por su capacidad para distribuir la pelota desde el centro del campo, tanto en el juego corto como en las búsquedas largas. Su carrera se inició en San Lorenzo de Almagro y continuó luego en Aldosivi de Mar del Plata, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia, Patronato de Paraná, Tigre, Deportes Temuco (Chile), San Martín de San Juan, Central Norte de Salta y Gimnasia de Jujuy. Así, su experiencia es innegable. Sin embargo, en las últimas temporadas no ha logrado continuidad y sus muy buenos rendimientos en Patronato y Unión han quedado lejos. Igualmente, por características, puede convertirse en una opción interesante para que el equipo de Franchini tenga una variante a la hora de administrar el balón, una función que ha recaído exclusivamente en Ezequiel D´Angelo, quien jugó como enganche frente a Guillermo Brown. El otro refuerzo que sumó ayer Villa Dálmine fue el delantero Mariano Dalinger (24 años), quien registra pasos por Deportivo Armenio y Colegiales y llega a Campana después de una experiencia en Honduras.



NICOLÁS BERTOCCHI, DE ÚLTIMO PASO POR GIMNASIA DE JUJUY, YA FIRMÓ CON EL VIOLETA. AMISTOSO ENTRE VIOLETAS Y PORTUARIOS En el inicio de esta semana, Villa Dálmine y Puerto Nuevo disputaron un amistoso para darles rodaje a los jugadores que no fueron titulares en los respectivos debuts de ambos equipos. La práctica se desarrolló en el estadio de Mitre y Puccini, donde los Violetas se impusieron 3-0 con goles de Lautaro Díaz (ya recuperado de su lesión muscular), Juan Cruz Franzoni (de penal) y Valentín Umeres. El próximo compromiso del equipo dirigido por Marcelo Franchini será el domingo, cuando visite a Atlético de Rafaela por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Para ese encuentro, el DT podría volver a contar con Lautaro Díaz y, además, aguarda por la habilitación de Federico Haberkorn. En cambio, no dispondrá de los laterales Federico Mazur (expulsado) y Diego Martínez (ante Guillermo Brown se retiró con una lesión muscular). Por su parte, Puerto Nuevo también se presentará el domingo: enfrentará como visitante a Lamadrid desde las 17.00 horas. Para ese partido, el DT Alejandro Albamonte no tendría a disposición al mediocampista Rodrigo Martínez, quien sufrió una lesión muscular en el debut ante Berazategui (fue reemplazado por Alexander Meza en el segundo tiempo).