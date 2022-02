La Estación de Trenes Rómulo Otamendi y un homicidio sin resolver

La hija de Rosa Marta Invernon no se explica cómo es posible que la Administración Parques Nacionales no instale una cámara de seguridad en la estación de trenes abandonada, ni cartelería indicando cómo llegar al área protegida. "No salía de mi asombro cuando vi en las redes sociales que Parques Nacionales convocaba a un recital de Nahuel Pennisi y además nocturno, cuando está más que claro que no hay garantías de seguridad para nadie", señala Griselda, hija de Rosa Marta Invernon (73), asesinada el sábado 16 de octubre por la mañana, cuando se dirigía a visitar el Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos. Según se pudo establecer, Invernon salió de su casa en Villa Adelina e incluso se encontró una cámara donde se la ve cargando la SUBE en un comercio cercano a su domicilio. Otra cámara la ubica en la estación de Villa Ballester. No hay mucha más información relevante. "A mi mamá le gustaba viajar en tren. Lo que a mí me sorprende es que después de su homicidio, en las redes oficiales de Parques Nacionales sigan promocionando que se puede llegar hasta Otamendi de esa manera, cuando la estación de trenes está abandonada e incluso intrusada por una familia. Te bajás en el medio de la nada, no hay un jefe de estación, ni cámaras, ni cartelería que te guíe hacia el Parque", señala Griselda. El cadáver de Rosa Marta fue encontrado en una picada que los vecinos del asentamiento denominado "Bajo Otamendi", cercano a la estación de trenes, utilizan para cortar camino cuando se dirigen barranca arriba, hacia el barrio propiamente dicho, por la calle Cordero. "El señor que la encontró, espontáneamente marcó el lugar con una cruz. Nosotros, con mi hermano, quisimos ir y poner la nuestra. Cuando se lo contamos a la Fiscal (Ana Laura) Brizuela, nos hizo acompañar por la policía para que no nos perdiéramos, y también para nuestra propia seguridad". Griselda tomó contacto con nuestra redacción días atrás, para solicitar que sea publicado el aviso sobre la recompensa de $1 millón ofrecida a quienes aporten datos sobre el homicidio de su madre. "Además de estar en contacto con la Fiscal Brizuela por cualquier novedad que surja en la investigación, desde octubre sigo el diario por las redes y veo que publican noticias del Parque Nacional. Así me enteré del recital de Pennisi, o de las inversiones que presentaron a fines de enero: se gastaron $30 millones en un sendero interno, y reparaciones de mantenimiento en el edificio de administración. Realmente, me asombró que no se mencionara nada sobre la seguridad de los visitantes. Después de lo que pasó con mi madre, ¿A nadie se le ocurrió que hay que instalar cámaras en la estación de trenes y cartelería informativa? Aun así, y como están las cosas, al menos tendrían que dejar de promocionar que la gente llegue en tren… no es un tema nuevo. Ahora sé, por ejemplo, que años atrás era frecuente el robo de cámaras fotográficas dentro de la reserva y por eso recomendaban manejarse en grupos. O de gente que había dejado estacionado el auto en la entrada, sobre Cordero, y las propias autoridades del parque les habían dicho que los entren porque no era seguro dejarlos ahí", concluyó.

La vieja escalera que sube la barranca hasta la calle Cordero.



CON UN GOLPE EN EL CRÁNEO Rosa Marta Invernon residía en la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro. Si bien se pudo establecer qué hacía en Campana, el móvil de su homicidio todavía es un misterio, dado que el cadáver fue encontrado con todas sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo y su teléfono celular. Además, el cuerpo se encontraba desnudo de la cintura para abajo, pero no fue atacada sexualmente. Para llegar a pie desde la estación de trenes hasta el ingreso del Parque Nacional tenía 3 opciones: utilizar la vieja escalera de ladrillos que sube la barranca; recorrer todo el trayecto de la calle Cordero que rodea la barranca; o subir por la picada que utilizan los vecinos del asentamiento "Bajo Otamendi", por el medio de una profusa vegetación, donde el cuerpo de Rosa fue encontrado con un fuerte golpe en su cráneo, y sin vida.

Desde la estación, subiendo por la vieja escalera, un peatón debe recorrer unos 650 metros hasta el ingreso al parque.