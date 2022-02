P U B L I C



COTIZACIONES El dólar blue se mantenía ayer en $215 para la venta, y la brecha con la cotización oficial se ubicaba en casi 102%. En lo que va del año, la divisa acumula un incremento de $7 o 3,4% en el segmento informal. En el segmento mayorista, la moneda norteamericana escaló 14 centavos, para ofrecerse a $106,50: esta cotización avanzó un 3,6% en lo que va de 2022. En consecuencia, la brecha cambiaria entre el mayorista y el blue se mantenía en 101,9%. En el mercado minorista, el dólar se vendía a un promedio de $113,03, mientras que la versión ahorro o solidaria se ubicaba en los $184,39. En cuanto a las versiones financieras de la moneda, el contado con liquidación operaba a la baja, a $213,31, mientras que el MEP o Bolsa hacía lo propio para ofrecerse a $206,58. Las reservas internacionales del Banco Central crecieron unos U$S 24 millones el lunes -el volumen más alto desde noviembre del año pasado- y finalizaron en U$S 37.265 millones. REPUDIADO Las imágenes del militante de derechos humanos José Ernesto Schulman, atacando a una empleada en la Terminal de Ómnibus en Santa Clara, adquirieron una viralización inesperada. Las críticas no tardaron en aparecer, y esta vez, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto se expresó ante el suceso. "La reacción que ha tenido es realmente repudiable. No tiene justificativo que él esté enfermo porque la enfermedad no justifica la violencia", afirmó, haciendo referencia al pedido de disculpas de Schulman. En la misma línea, manifestó que el titular de La Liga participaba de las mesas de Derechos Humanos conformada por un integrante de cada organismo. "Este hombre es de carácter fuerte, a veces interrumpía y era muy comunicativo", lo describió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y continuó: "Esta reacción que ha tenido es realmente repudiable". FUERA DE CONTROL Mientras los incendios en Corrientes se mantenían fuera de control, con diez focos activos en distintas partes de la provincia, un barrio privado tuvo que ser evacuado en la localidad de Ituzaingó, donde también se prendió fuego un avión hidrante. En la misma localidad tuvo que ser cerrado el hotel de la cadena Howard Johnson, en tanto que las llamas también amenazaban la periferia de la ciudad de Corrientes. Según la información difundida por el diario El Liberal, en Ituzaingó varias familias debieron abandonar sus casas en medio del humo y la amenaza del fuego, que llegó hasta el parque industrial y un country de camino a Villa Olivari. En tanto, un avión hidrante que combatía los incendios en la localidad de Ituzaingó, en Corrientes, se prendió fuego este lunes y el piloto pudo salvarse. DE VUELTA TRAS LAS REJAS La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó la libertad que se le había otorgado al líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, luego de que el gobierno de Sebastián Piñera apelara la decisión que lo había beneficiado. Jones Huala, condenado en 2013 a nueve años por un atentado contra una familia mapuche en Los Ríos, había recibido el beneficio de la libertad condicional hace menos de un mes. El activista había iniciado los trámites para volver a la Argentina, pero con el nuevo fallo, deberá regresar a la cárcel chilena en la que se encontraba. Según un comunicado oficial, la decisión fue tomada en fallo dividido. Los magistrados rechazaron el recurso de amparo presentado por los defensores del activista argentino que actuaba en ambos lados de la Cordillera de los Andes, al considerar que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco ponderó de manera adecuada los antecedentes para denegar el beneficio, por lo que "no existe actuar ilegal de dicha instancia".