Efemérides del día de la fecha, 16 de Febrero

SE ESTRENA "BLACK PANTHER" En el año 2018, se estrenó "Black Panther" en los cines. La película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Martin Freeman y Angela Bassett, está basada en el superhéroe "Black Panther" creado por Stan Lee y Jack Kirby en el año 1966. "La gente a menudo pregunta: ´¿Qué es Black Panther? ¿Cuál es su poder?´ Y tienen la idea errónea de que solo tiene poder a través de su traje. El personaje existe con poder dentro del poder" dijo Boseman. Por otro lado, en la 91º edición de los Premios Óscar, la película fue galardonada en las categorías "Mejor banda sonora", "Mejor diseño de producción" y "Mejor diseño de vestuario".





SE RETIRA ENZO FRANCESCOLI Hace 24 años, Enzo Francescoli anunciaba su retiro del fútbol: "En el fútbol pasé los 18 años más felices de mi vida, pero ahora tengo que tomar esta decisión, que es la más difícil de mi vida" dijo El Príncipe, unos días después, en el Salón de Honor de El Monumental. El jugador uruguayo inició su carrera futbolística en Montevideo Wanderers y, en el año 1983, debutó en River en la victoria 1-0 frente a Huracán en el Estadio Antonio Vespucio Liberti: "[…] Por dentro sabía que tenía un recorrido largo por delante" dijo a "La Página Millonaria". A lo largo de los años, Francescoli se fue consolidando como un ídolo millonario al consagrarse campeón del Campeonato de Primera División 1985/86, Apertura (1994, 1996 y 1997), Clausura (1997), la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa Sudamericana (1997). Por otra parte, El Príncipe vistió la camiseta de Racing Club de París y Olympique de Marsella (equipo con el que salió campeón de la temporada 1989/90). Tras su paso por Francia, jugó en Cagliari y Torino (Italia) antes de regresar a River en el año 1994: "Llegar a River fue un sueño cumplido. Ahora, volver, es el mejor sueño que pude tener en toda mi vida". En cuanto a la Selección uruguaya, Enzo salió campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20 (1981) y la Copa América (1983, 1987 y 1995). En agosto del año 1999, se realizó su partido de despedida en El Monumental, donde River venció 4-0 a Peñarol: "En mi despedida lloré casi toda la vuelta olímpica. Verles la cara a mis hijos, darme cuenta de que se terminaba. Es fuerte no tener más el ´uruguayo, uruguayo´. Es fuerte no escuchar el ´uhhhh´ cuando la bajás de pecho, perder la adrenalina antes del partido" dijo a El Gráfico.



SE LANZA "SOMEWHERE ONLY WE KNOW" Un día como hoy en el año 2004, Keane lanzaba el sencillo "Somewhere only we know". Perteneciente al álbum "Hopes and Fears" (2004) y compuesto por la banda británica, la canción, según Tim Rice-Oxley, "se trata de poder sacar fuerzas de un lugar o experiencia que has compartido con alguien. Creo que es una idea con la que mucha gente puede identificarse".