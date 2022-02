Netflix y Marvel divorciados: cuáles son las series que se irán de la plataforma a fin de mes

¡No duermas y dale play! Ni bien arranque marzo, el universo de los comics y su gran catalogo dejara de formar parte del servicio de streaming; desde Jessica Jones hasta Daredevil. ¡Apurate! Netflix y Marvel finalmente se divorcian. Todas las series de Marvel originales de Netflix se despiden de la plataforma y este 28 de febrero va a ser el último día en el que las series se encuentren disponibles en la plataforma de streaming. "The increible Hulk" fue la primera película, que se va hoy, 15 de febrero, del catálogo de Netflix, la siguen las series: Jessica Jones, Daredevil. Punisher, Luke Cage, Iron Fist y Defenders, con la excepción que estarán hasta el 28 de febrero disponibles. ¿Los motivos? la presencia de Disney + en el negocio. El desembarco de Disney + con la sección que generó para Marvel hizo que muchas películas y series vayan desapareciendo de a poco en Netflix, por eso muchos contenidos de Marvel estuvieron desapareciendo en este tiempo, hoy el último contenido que quedaba eran los proyectos originales de Netflix para Marvel, los cuales parecía que no desaparecerían, situación que cambiará en marzo del 2022. Netflix confirmó que todas sus series originales se van, e incluso hay un aviso dentro de cada serie mencionada en donde afirma que la serie seleccionada va a estar disponible hasta el 28 de febrero. ¿Dónde se van? aunque todo indica que a Disney +, eso no quiere decir que todo entre Marvel y Netflx haya muerto... Todavía siguen disponible 4 películas sobrevivientes, las cuales no tienen fecha de salida de la plataforma, esas son: Venom, Spider-Man: Homecoming y Spider-Man 1: la del 2002 que actúa Tobey Maguire. Se dice que estos contenidos serán adquiridos por Disney + para luego quedarse en el catálogo, ya que todo el contenido que existe de Marvel en la actualidad, se puede ver en la plataforma de Disney. Hay un caso similar que sucedió con Friends, una de las mayores perdidas de Netflix en los últimos años, la cual fue a parar en manos de HBO Max.



