Amistoso entre violetas y portuarios

En el inicio de esta semana, Villa Dálmine y Puerto Nuevo disputaron un amistoso para darles rodaje a los jugadores que no fueron titulares en los respectivos debuts de ambos equipos. La práctica se desarrolló en el estadio de Mitre y Puccini, donde los Violetas se impusieron 3-0 con goles de Lautaro Díaz (ya recuperado de su lesión muscular), Juan Cruz Franzoni (de penal) y Valentín Umeres. El próximo compromiso del equipo dirigido por Marcelo Franchini será el domingo, cuando visite a Atlético de Rafaela por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Para ese encuentro, el DT podría volver a contar con Lautaro Díaz y, además, aguarda por la habilitación de Federico Haberkorn. En cambio, no dispondrá de los laterales Federico Mazur (expulsado) y Diego Martínez (ante Guillermo Brown se retiró con una lesión muscular). Por su parte, Puerto Nuevo también se presentará el domingo: enfrentará como visitante a Lamadrid desde las 17.00 horas. Para ese partido, el DT Alejandro Albamonte no tendría a disposición al mediocampista Rodrigo Martínez, quien sufrió una lesión muscular en el debut ante Berazategui (fue reemplazado por Alexander Meza en el segundo tiempo).

LAUTARO DÍAZ, YA RECUPERADO, MARCÓ UN GOL EN EL AMISTOSO ENTRE SUPLENTES DE VILLA DÁLMINE Y PUERTO NUEVO QUE SE JUGÓ EL LUNES.