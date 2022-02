Motociclista lesionado en la Ruta 6

Fue ayer por la tarde, a la altura de la avenida Ameghino. Fue trasladado al hospital municipal. Un joven que transitaba por Ruta 6 con una moto hacia Zárate cayó al asfalto, a la altura de la avenida Ameghino, luego de que el auto que transitaba delante suyo frenara imprevistamente. A raíz de ello, el motociclista sufrió lesiones que obligaron a su atención y a su traslado al Hospital San José por parte de una ambulancia del SAME. Según trascendió, el vehículo que frenó imprevistamente por delante suyo (aparentemente para sortear un bache) se dio a la fuga tras la caída del joven. En tanto, una mujer que se encontraba en el lugar, señaló que "por poco" no atropelló al motociclista cuando ya se encontraba en el suelo. En el lugar, además de la ambulancia del SAME, también se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito y efectivos policiales del Comando de Patrulla.

