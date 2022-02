» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 17/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Los 6 mil puestos de trabajo en la construcción de Atucha III serían un gran aliciente para Campana







La cifra, estimada por el presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), José Luis Antúnez, beneficiaría a una gran cantidad de obreros de nuestra ciudad, tal como lo hicieron antes Atucha II y Carem. Las perspectivas son alentadoras para los gremios de la luz y la construcción de nuestra región. Según trascendió, la obra de Atucha III que el gobierno acordó en enero con inversores chinos absorbería hasta 6 mil trabajadores en su momento de mayor actividad, lo que tendría un fuerte impacto en el mercado laboral de Zárate y Campana. Con la central termoeléctrica Manuel Belgrano II totalmente paralizada y el único aliciente siendo paradas temporales por reparaciones, para los obreros vinculados a trabajos de infraestructura lo que sucede en el complejo nuclear de Lima vuelve a ser el centro de atención. Y es que en años anteriores las obras de Atucha II y Carem demandó la contratación de centenares de operarios y técnicos, entre ellos muchos vecinos de nuestra ciudad. José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), señaló que el proyecto comenzará antes de fin de año y tendrá un pico de empleo de 6.000 trabajadores, junto a un impacto en desarrollo de proveedores locales por US$ 500 millones. La meta es la construcción de un reactor de 1.200 MW de potencia. "Desde lo laboral tiene gigantes oportunidades para la construcción de la obra con empleo de entre 5.000 y 6.000 personas de forma directa, y la central va a crear unos 700 puestos permanentes. Esto tendrá tremenda influencia en al región, tan importante como la obra de Atucha II, con alrededor de 60 millones de horas hombre que van a quedar en la Argentina con el proyecto", detalló el ejecutivo a Télam. Y amplió: "Ya tenemos unas 300 personas trabajando y estimamos que a fines de este año nos va a encontrar con no menos de 1200 personas. Se estima un pico de empleo de unas 6000 personas y dependerá de cómo la empresa china organiza la marcha del proyecto, pero va a haber un pico grande porque 90 meses es un plazo muy exigente". Por otro lado, Antúnez adelantó que van a formar "montadores, electricistas y vamos a convocar a todos los que quieran volver a trabajar". Además NASA saldrá a la búsqueda de jóvenes talentos. "Vamos a trabajar en convenios con todas las facultades de ingeniería de todo el país para absorber jóvenes profesionales", dijo. La semana pasada el secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, se había referido a la situación laboral en nuestra ciudad: afirmó que "todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia". "Tenemos la suerte que en Campana se encuentran muchas empresas privadas cuyo funcionamiento interno genera trabajo temporal, por ejemplo en los períodos de parada", señaló el gremialista, aunque diferenció estos proyectos de "una obra que dura más de un año" porque contribuye "a calmar" las necesidades de los trabajadores de manera sostenida. Por eso, si bien valoró lo que está sucediendo con el despliegue por reparaciones dentro de Axion energy, estimó que serán "mil y pico" las personas desocupadas contratadas para ingresar a trabajar. "Descarto que sean más de dos mil", aseguró, en referencia al número divulgado por la propia refinería y el Municipio, ya que -sostuvo- la mitad de esa dotación "ya está adentro: son compañeros petroleros, de maestranza, camioneros o fuera de convenio". "Hay muchísimos compañeros que todavía necesitan que se sigan abriendo puertas", expresó Villarreal. La obra de Atucha III bien podría guardar una llave clave.

Jueves 17 de Febrero de 2022:

