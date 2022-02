El Skate Park se prepara para recibir la agenda de eventos de todo el año

El Municipio colocó nueva cartelería sobre el espacio público que, además de identificarlo, brinda sugerencias para practicar el deporte de forma segura. El Municipio se encuentra realizando trabajos de mantenimiento integral del Skate Park –ubicado en la plaza 1º de Mayo- a fin de ponerlo en valor para recibir la agenda de eventos de todo el año que está preparando la Dirección de Deportes del Municipio. En este sentido, se colocó nueva cartelería sobre el espacio público que, además de identificarlo, brinda sugerencias para practicar el deporte de forma segura tales como la importancia de usar casco, codera y rodilleras, entre otras. Además, brinda información con datos útiles sobre la línea del SAME y la Alerta Campana para comunicarse ante una emergencia o urgencia. EVENTOS A partir de marzo, los campanenses podrán disfrutar y participar del un campeonato deportivo por mes, abarcando las distintas las disciplinas a fin de fomentar el deporte individual y en equipo y que todos aquellos que les gusta practicar un deporte, se esfuercen y entrenen más. En este marco, para abrir el año, se realizará este 19 de marzo, entre las 15 y las 20, el primer torneo de Skate. La inscripción se realizará en el lugar y día del torneo a las 14. La Dirección de Deportes del Municipio, entregará medallas a todos los competidores y se realizarán sorteos de indumentaria y accesorios propios del deporte. Según trascendió, las categorías serán: - Principiantes sub 14 masculino - Principiantes sub 14 femenino. - Principiantes más 14 masculino - Principiantes más 14 femenino. - Premios para los 3 primeros puestos de cada categoría.

