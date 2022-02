Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ABUNDANTES PASTIZALES "Calle Belgrano, esquina Sabio, barrio 9 de Julio, a una cuadra del frigorífico. Gran cantidad de pastizales. Hay que tener cuidado a la hora de cruzar. Además, cualquiera puede chocar. Tambien se puede esconder alguien en los pastizales para hacer maldad", muestra Noelia.



PROBLEMAS DE RECOLECCIÓN "Calle La Rioja, entre Giobellini y Cordeu. Los recolectores no llevan la basura. Lo que se ve en la imagen está desde el jueves pasado. El recolector si la bolsa está en el suelo no te la lleva. Hoy (por ayer) se hizo la recolección, pero por está cuadra no paso, dobló en la esquina y la basura sigue ahí. Esperemos que no se vuelva a repetir este problema", muestra Juan.



PIDE POR EL BARRENDERO "No pasa el barrendero Cándido Cabrera entre Vicente López y Necochea. Es una mugre y olor terrible", escribe Emilse.