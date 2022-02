Se registró un leve aumento en la producción y en las exportaciones del parque químico y petroquímico

La producción creció 9 puntos en comparación a noviembre. En tanto, los despachos fronteras afuera registran un incremento del 81% interanual. El informe mensual elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) resalta que durante diciembre del 2021 la producción del sector creció un 9% intermensual, favorecido por los productos básicos orgánicos y finales agroquímicos. La variación interanual aumentó el 3% mediante los productos finales termoplásticos y finales agroquímicos, como también los subsectores de más influencia. No obstante, el acumulado del año cayó un 13% producto de las paradas de plantas y el contexto a nivel país por la pandemia. La reseña elaborada por la CIQyP indica además que las ventas locales se incrementaron un 12% interanual, producto del aumento de volumen y precios de los productos a nivel global, considerando asimismo la depreciación del dólar, con los productos finales termoplásticos y finales agroquímicos como los subsectores más influyentes. La caída del 21% en la variación intermensual se explica por factores estacionales y algunas paradas de planta que hubo en el mes anterior y no se acumuló stock. En algunos casos en particular, si bien aumentó el volumen vendido, bajó el precio. El informe señala también que las exportaciones destacan un crecimiento del 1% intermensual y 81% interanual producto de los mayores volúmenes vendidos y aumento de precios, principalmente de los productos finales termoplásticos. Estos productos contribuyen al aumento del 54% para la variación acumulada. Con respecto a los datos de la muestra de la CIQyP se detalla que la capacidad instalada del sector durante diciembre tuvo un uso promedio del 60% para los productos básicos e intermedios y del 96% para los productos petroquímicos. Durante diciembre de 2021 la balanza comercial de los productos alcanzó un déficit de 566 millones de dólares, 52% menor al mismo mes del año anterior, con variaciones positivas del 55% en las importaciones y del 61% en las exportaciones. El informe realizado por la CIQyP establece que las PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química) tuvieron un aumento de un 21% en su producción respecto a noviembre. No obstante, las ventas locales cayeron un 5% y las ventas externas un 45%. La variación interanual y el acumulado también registran valores positivos. En conclusión, las ventas totales (mercado local y exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe, durante diciembre de 2021, alcanzan los 400 millones de dólares, acumulando un total de USD 4.307 millones durante los 12 meses del 2021. "El último mes de un segundo año tan particular cómo el 2021, el sector mostró una leve mejora comparado a datos del 2020 debido a la dinámica de las cadenas de valor, sin embargo, hay que seguir atentos a la evolución de toda la industria ya que muestra que aún sigue afectada por el contexto económico a nivel país y mundial", destacó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).

