COUNTRY EN NEGRO La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolló un operativo de fiscalización en establecimientos gastronómicos de Nordelta. En los controles desplegados por inspectores de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social se labraron actas por irregularidades en el 70% de los restaurantes fiscalizados. Los controles del ente estatal permitieron detectar diferencias de hasta 150% entre las ventas observadas y las declaradas así como un 50% de informalidad laboral entre los trabajadores relevados. Durante las tareas de control se evidenció que uno de los más reconocidos restaurantes de Nordelta estaba inscripto como monotributista y no cumplía con las normas de facturación, además de no tener a ningún trabajador registrado. En materia de evasión previsional, se relevaron un total de 85 trabajadores en esos locales. De este total, el 50% sin registrar.



DEVALUADO Un informe de la Fundación Libertad y Progreso revela que el poder de compra medido en dólares de un billete de 1.000 pesos cayó 92% desde que emitió en noviembre de 2017. "Desde su primera impresión en noviembre del 2017, el billete de $1.000, el de mayor denominación en Argentina, pasó de valer 57 dólares a tener un valor de apenas 4,6 dólares a febrero de 2022 tomando el dólar contado con liquidación (CCL)", indica el reporte de LyP. El trabajo indica que "la moneda argentina perdió 92% de su valor en dólares deflactado por CCL". En relación a lo que se denomina Línea de Pobreza, el reporte indica que "una canasta básica familiar en noviembre de 2017 costaba $16.027, mientras que su valor a diciembre de 2021 fue de $76.146". MUERTE EN EL SUR El cuerpo de una mujer fallecida fue hallado ayer a la mañana en un sendero del Circuito Chico de Bariloche, a metros de la ruta provincial 77, en un sendero de acceso al lago Escondido, ubicado en jurisdicción del parque municipal Llao Llao y a cinco kilómetros del puerto Pañuelo. Este hecho desplegó un fuerte operativo de la Policía de Río Negro, mientras que la Fiscalía restringió el tránsito en el lugar para preservar pruebas. Según fuentes brindadas al medio Río Negro, una de las hipótesis que se plantea es que la mujer fue víctima de un femicidio y que por eso se cercó el predio, para poder realizar pericias de manera minuciosa. En cuanto a su edad, de momento no fue declarada. Solamente se informó que la Fiscalía recibió el aviso del hallazgo alrededor de las 9 de la mañana y que, al instante, se tomaron medidas al respecto. PRÓFUGO El Gobierno chileno aseguró que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala "está prófugo de la Justicia" por no haberse presentado luego de que la Corte Suprema del país trasandino revocara la libertad condicional con que había sido beneficiado a fines de enero pasado. "Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad, para que cumpla su condena en nuestro país y ahora está prófugo de la Justicia", lanzó el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli. Luego de que el referente de la comunidad mapuche no se presentara ante la Justicia trasandina, que revocó su libertad condicional, el Gobierno de Chile celebró la medida judicial y remarcó que "está condenado por haber sacado a una familia con niños a través del uso de armas de fuego y luego haber quemado una vivienda". Por ese episodio, ocurrido en 2013 en Pisu Pisué, Jones Huala había sido condenado a nueve años de prisión por ser considerado el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego.