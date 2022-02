Efemérides del día de la fecha, 17 de Febrero

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE Impulsado por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar (EGBA) y celebrado desde el año 2008, en este día se combate la ludopatía mediante acciones de prevención y asistencia a la vez que se remarca la importancia de jugar en forma segura y saludable. Por quinto año consecutivo se desarrollará la campaña "Luz verde al juego responsable" de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA); la misma busca promover la reflexión sobre los buenos hábitos de juego además se iluminan las fachadas de las loterías y de los espacios de juego en color verde manzana para dar visibilidad al tema, promover el cuidado de la salud de la población, el medioambiente y la sustentabilidad. El jugador responsable se caracteriza por tener autocontrol (determina tiempo y monto para jugar), juega por diversión (no por dinero o evadir problemas), es cuidadoso (no compromete dinero de otros objetivos) y cuida su entorno (no deja que el juego afecte sus relaciones). Por otra parte, desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, informan que las señales que indican adicción al juego son: necesidad de jugar cada vez más dinero o con mayor frecuencia; jugar con el objetivo de escapar de los problemas o sentimientos de culpa y tristeza; y mentir para ocultar el grado de implicación en el juego.



FALLECE OMAR SÍVORI Enrique Omar Sívori nació el 2 de octubre del año 1935 en San Nicolás, Buenos Aires. Por recomendación de Renato Cesarini, Sívori arribó a River a los 16 años y, producto de sus abundantes goles, rápidamente logró debutar en Primera División. En ese entonces, el "Cabezón" tenía 18 años y convirtió el último tanto en la goleada 5-2 a Lanús en la primera fecha del Campeonato de Primera División 1954. El "Chiquín" vistió la camiseta de El Millonario hasta el año 1957 logrando el tricampeonato (1955, 1956 y 1957) además disputó un total de 63 partidos y convirtió 29 goles. En el año 1957, continuó su carrera en Juventus (Italia), equipo en el que se convirtió en ídolo al salir campeón de la Serie A (1958, 1960 y 1961) y la Copa Italia (1959 y 1960). Además, al estar nacionalizado italiano, en el año 1961 fue galardonado con el Balón de Oro. Más adelante, en el 1965, comenzó a jugar en el Napoli. Por otro lado, en la Selección argentina, Sívori se consagró campeón de la Copa América 1957. Tras colgar los botines, dirigió a Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata, Racing y Vélez Sarsfield. Falleció en el año 2005 en San Nicolás, Buenos Aires.



SE LANZA "FANCY" Un día como hoy en el año 2014, Iggy Azalea junto a Charli XCX lanzaba el sencillo "Fancy". Perteneciente al álbum "The New Classic" (2014) y compuesto por la rapera australiana con la cantante británica y George Astasio, la canción fue el primer sencillo de la artista en llegar a lo más alto de las listas: "Creo que ´Fancy´ fue un éxito debido al video […] Cuando hay un buen video adjunto a un sencillo, te hace enamorarte más de la canción".