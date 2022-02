Paraná Guazú embarcado: Esta semana si bien aflojó el pique se continúa con las buenas capturas de bogas por el Guazú, aunque no todos pescan y esta es la realidad, se las puede tentar con una gran variedad de carnadas pero la más rendidora sigue siendo el maíz fermentado o hervido y la masa colocada sobre estos en los anzuelos. El pique no se da en distintos horarios y cuando esto ocurre por un par de horas se dan excelentes ejemplares, es por lo cual hay que tener mucha paciencia y esperar que esto ocurra, aunque los mejores horarios siempre están determinados por el atardecer, la noche y el amanecer, no se lo puede tomar como una ciencia exacta. Las carpas están inactivas dado que se cortó el pique hace unas dos semanas y no volvieron a picar. Semana con pocas respuestas también de especies como paties, bagres, dorados y tarariras. Continúa el descarne por el accionar de marietas y cangrejos que han aparecido. Guazú, muelles y costas: Otra semana de pique muy cortado e inestable, no obstante esto se registraron algunas capturas de bogas de muy buenos portes y alguna carpa. Siempre algún pati y bagre está presente al igual que los porteñitos aunque no se esté en época. Presencia y descarne continuo de marietas. Isla del Doradito: Semana sumamente pobre por esta zona, con algo de variadita mediana a chica y no mucho más. Isla Botija / Puerto Constanza: No repuntó esta semana el pique de lindas bogas por la zona, se las puede encontrar pero se achicaron mucho los tamaños que se venían dando semanas anteriores, capturas de algunas tarariras y algunos dorados de hasta los dos kilos. La variada continua floja esta semana con especies de piel medianas a chicas. Pasaje Talavera: Semana floja también por el Talavera, tal vez por la influencia de la luna. Las bogas por el Talavera solo se dan en algunos puntos en donde se llega solamente con embarcaciones y muy pocos lugares donde se dan de costa o muelle ya que nadie sabe, alguna captura de tararira se dio y no mucho más. Cinco Bocas: No repuntó demasiado esta semana el pique por la zona, fue muy flojo con ocasionales capturas de alguna linda boga en determinados horarios del atardecer y el amanecer, sumándole alguna carpa y pati. Isla La Paloma: La boga continúa comiendo en horarios muy dispares, como les digo hay que estar en el lugar justo en el momento justo, es por lo cual no todos pescan. Alguna esporádica captura de tararira se dio y en la variada algunos bagres y patíes medianos a chicos, con mucho descarne por parte de marietas y cangrejos. Río Gutiérrez: No repunta el Gutiérrez, continua muy flojo con algunas respuestas esporádicas de alguna tararira y algunos bagres amarillos, no mucho más. Paraná Bravo: Si bien el día Lunes pasado logramos una excelente pesca de bogas en el Bravo, repetimos esta jornada de pesca con algunas capturas de muy buen peso, pero para el cierre de esta información se cortó el pique, tal vez dado por el accionar y descarne de marietas que no dejan trabajar las carnadas. En estos momentos se le suma la entrada de la luna llena y es por lo que tendremos que dejar pasar esta semana para ver como arranca la semana con la luna menguante. Las carnadas que mejor estaban funcionando a parte del maíz fermentado y la masa son el hígado vacuno cortado en tiritas o cuadraditos y el salamín. La ausencia de carpas es notoria en este momento y por lo demás solo se puede dar con alguna respuesta de bagre y pati en la pesca variada. Río Alférez Nelson Page: Nuevamente ingresamos al Pagés en dos oportunidades esta semana y solo tuvimos respuestas de descarnadores, algunos paticitos y bagrecitos chicos. Arroyo Brazo Largo: Se pone bueno el Brazo largo en determinados horarios para la pesca de bagres amarillos, con los cuales se dan algunas respuestas de lindas tarariras en horarios del atardecer y la noche. Curiosamente aquí se dio la captura de alguna carpa de las grandes. De costa recomendamos el camping El Lavarropas. Colonia República Oriental del Uruguay: Por el comentario que nos llega, el pique está sumamente remiso con algunas esporádicas capturas de bogas medianas a chicas esta semana. Villa Paranacito - Prov. Entre Ríos: saliendo desde Villa Paranacito al río Uruguay dependiendo el accionar de los vientos se lograron algunas capturas de dorados promediando de los dos a los tres kilos, en canales y arroyos internos alguna captura de tararira y boguita chica. Concepción del Uruguay - Prov. Entre Ríos: Si bien semanas anteriores la pesca de la boga venía muy bien, con ejemplares de hasta los cuatro kilos de peso esta semana decayó notablemente el pique, por lo demás alguna captura de bagres amarillos y pati se dieron. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por el mes de Febrero lo encontrás como siempre todos los días jueves pero en el horario de 21 a 22 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 919 de esta semana en nuestro canal de YouTube, te mostramos la segunda parte de nuestra excelente pesca de bogas en aguas del Paraná Bravo, en compañía de Santiago Azorín y como ya es tradicional nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 horas.

