Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/feb/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

17 de Febrero de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

17 de Febrero de 2022







CANTARON VICTORIA Boca Juniors y River Plate lograron anoche sus primeras victorias en la Copa de la Liga Profesional 2022. El Xeneize venció 2-1 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata con un doblete del colombiano Sebastián Villa (en tiempo adicionado descontó Martín Cauteruccio). En tanto, el Millonario se recuperó de un inicio desfavorable ante Patronato (gol de Gabriel Gudiño a los 6 minutos) y terminó goleando 4-1 con un triplete de Julián Álvarez y un penal convertido por el colombiano Juan Fernando Quintero. En el otro duelo disputado ayer, Tigre rescató un punto en tiempo adicionado gracias al gol de Mateo Retegui, que niveló 1-1 el duelo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.



SE CIERRA LA SEGUNDA Este jueves se completará la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Se disputarán cinco encuentros correspondientes a la Zona A: Gimnasia vs San Lorenzo (17.00), Sarmiento vs Banfield (19.15), Defensa y Justicia vs Racing Club (19.15), Atlético Tucumán vs Platense (21.30) y Talleres vs Unión (21.30). En tanto, por la Zona B jugarán Colón vs Godoy Cruz (17.00). VELURTAS EXPULSADO En el encuentro de Reserva entre Boca Juniors y Aldosivi (ganó 3-2 el conjunto marplatense) fue expulsado el campanense Pedro Velurtas (jugó nuevamente como lateral derecho titular). En tanto, en el partido entre Tigre y Central Córdoba disputado el martes, el campanense Mateo Cáceres fue titular en el elenco de Victoria, mientras Ezequiel "Noni" Ramón no jugó en el Ferroviario. TRES QUE AVANZAN Culminó la primera fase previa de la Copa Libertadores 2022 y los clasificados a la próxima instancia son Barcelona de Guayaquil (le ganó 8-7 en los penales a City Torque de Uruguay), Bolívar de Bolivia (7-2 en el global sobre Deportivo Lara de Venezuela) y Olimpia de Paraguay (3-0 en el global ante Universidad César Vallejo de Perú). De esta manera, los cruces de la Fase 2 serán: Estudiantes de La Plata vs Audax Italiano, Millonarios vs Fluminense, Olimpia vs Atlético Nacional, Everton vs Monagas, Bolívar vs Universidad Católica (E), Plaza Colonia vs The Strongest, América Minas Gerais vs Guaraní y Barcelona vs Universitario. VENTAJA LIVERPOOL En la continuidad de los Octavos de Final de la Champions League, Liverpool venció ayer 2-0 como visitante a Inter de Italia en el partido de ida (goles de Firmino y Salah). En tanto, Bayern Munich rescató un empate en el minuto 90: con tanto de Kingsley Coman igualó 1-1 como visitante frente a Salzburgo. BARSA VS NAPOLI Hoy comienzan los 16vos de Final de la Europa League y el duelo más destacado se jugará en el Camp Nou, donde Barcelona recibirá a Napoli en el partido de ida. Los restantes partidos serán: Zenit vs Betis, Borussia Dortmund vs Rangers, Sheriff vs Sporting Braga, Sevilla vs Dinamo Zagreb, Atalanta vs Olympiakos, Leipzig vs Real Sociedad y Porto vs Lazio. EL PEQUE Y CORIA Diego Schwartzman (6-1 y 6-1 al español Pedro Martínez) y Federico Coria (7-6, 4-6 y 6-4 al español Fernando Verdasco) avanzaron ayer a los Cuartos de Final del ATP 500 de Rio de Janeiro. Otros dos argentinos buscarán hoy meterse también entre los ocho mejores del torneo: Federico Delbonis enfrentará al español Carlos Alcaraz, mientras Francisco Cerúndolo chocará con el noruego Casper Ruud.

P U B L I C I D A D