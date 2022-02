P U B L I C



Luego de la derrota ante Guillermo Brown, el marcador central resaltó que este nuevo Villa Dálmine todavía está "en formación". Entre las muchas caras nuevas que sumó Villa Dálmine para el Campeonato 2022 de la Primera Nacional, una no lo es tanto: el defensor Facundo Gómez regresó al club tras haber sido integrante del plantel que disputó la Temporada 2013/14 de la Primera B Metropolitana. Así, el sábado ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, volvió a calzarse la camiseta Violeta después de casi ocho años, dado que su último partido había sido el 25 de mayo de 2014, en el empate 1-1 ante Colegiales. "Estoy muy contento y feliz de haber vuelto", señaló con cierta contrariedad por "la bronca" que le dejó la derrota del debut ante el conjunto patagónico. "Queríamos ganar en casa en esta presentación, ante nuestra gente. Habíamos hecho un buen primer tiempo y sentimos que se nos escapó. Por eso la bronca", explicó el marcador central en diálogo con LAD. "En el primer tiempo jugamos muy bien, hicimos muy buen partido. Creo que ellos no nos generaron peligro en esa primera parte. En el segundo tiempo pasó todo lo contrario. Con un jugador menos se nos hizo cuesta arriba, empezó a pesar el cansancio y nos llegaron mucho por los costados", fue su análisis sobre la presentación Violeta del sábado. En ese sentido, a diferencia de algunos compañeros, Gómez no quiso poner a las decisiones del árbitro Fabricio Llobet como parte de su análisis: "No vamos a estar buscando excusas en la primera fecha. Es cierto que la jugada de la expulsión no fue para tanto, creo que se apuró un poco. Pero igualmente nosotros tenemos que mejorar bastante", manifestó. "Estamos en formación, tenemos que mejorar. Internamente sabemos que el equipo puede dar mucho más. Ahora en Rafaela vamos a tratar de buscar los tres puntos", cerró el defensor que volvió a Mitre y Puccini para convertirse en uno de los pilares defensivos del conjunto que dirige Marcelo Franchini.



GÓMEZ VOLVIÓ A JUGAR EN EL VIOLETA DESPUÉS DE CASI OCHO AÑOS.