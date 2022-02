El DT de Puerto Nuevo analizó el debut ante Berazategui: aseguró que se fue conforme con el rendimiento del equipo y cuestionó el arbitraje de Sebastián Habib por la falta no cobrada en el primer gol visitante. El domingo, el Portuario enfrenta a Lamadrid. El regreso de Puerto Nuevo a la Primera C después de más de 25 años fue también el debut de Alejandro Albamonte como DT del conjunto del barrio Don Francisco. Lamentablemente, aquel lema de "técnico que debuta gana" no aplicó en esta oportunidad: el Portuario cayó 2-1 como local ante Berazategui. "No merecimos la derrota", aseguró el entrenador. "El resultado más justo hubiese sido un empate, aunque los merecimientos en el fútbol no existen: perdimos y punto", agregó en diálogo con FM Radio City. Al término del encuentro, Albamonte prefirió no hacer declaraciones, dado su enojo con el arbitraje de Sebastián Habib. "Nos perjudicó. No cobró el foul (sobre Kevin Redondo en el primer gol del Naranja) y ahí se rompió el partido", explicó. Igualmente, el DT reconoció que el primer tiempo se le hizo cuesta arriba al Auriazul y que el sistema táctico 4-2-3-1 que propuso de entrada no dio los resultados esperados. "Nos quedó muy lejos el arco y no pudimos encontrar los extremos para atacar", señaló al respecto. Por eso varió para el segundo tiempo: con los ingresos de Emanuel Pentimalli y Maximiliano Maciel paró al equipo 4-4-2 y ello, junto a un notable cambio de actitud, le permitió a Puerto Nuevo superar a Berazategui y generarle oportunidades claras de gol. "Pasamos a un esquema más directo, con dos puntas bien definidos y pudimos remontar y llegar más al área rival. Con ese cambio de sistema pudimos subir las líneas, atacar todos juntos y hacer un partido mucho más parejo", remarcó Albamonte. En "líneas generales", el entrenador se fue "muy conforme con el rendimiento del equipo", sobre todo por la jerarquía del rival: "Jugamos contra un equipo que venía de ganar el Torneo Apertura y disputar la final por el ascenso", resaltó al Naranja. "Estoy muy tranquilo porque tenemos un plantel excelente, conformado por jugadores muy sacrificados, con mucha predisposición a trabajar. Ahora debemos levantar la cabeza y pensar en el próximo partido para empezar a sumar puntos", añadió. En el arranque de esta semana, los jugadores que no fueron titulares ante Berazategui disputaron un amistoso con Villa Dálmine que se dividió en dos bloques de 40 minutos: en el primero igualaron 1-1 (gol de Gastón Cueto para el Auriazul) y después, el Violeta desniveló el marcador con otros dos tantos. Esto le sirvió al DT para observar en acción al largo plantel del que dispone, ya pensando en el próximo compromiso de Puerto Nuevo, que será el domingo, desde las 17.00 horas, cuando enfrente como visitante a Lamadrid en Villa Devoto, con arbitraje de Damián Rubino. "Jugaremos en una cancha de dimensiones reducidas, pero nosotros tenemos que entrenar para estar listos para todas las circunstancias que se presenten y empezar a sumar resultados positivos", cerró el DT de cara a la visita al Carcelero.

EL PRÓXIMO COMPROMISO DEL PORTUARIO SERÁ EL DOMINGO FRENTE A LAMADRID, COMO VISITANTE (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SE INSTALA EL RIEGO AUTOMÁTICO El Club Atlético Puerto Nuevo informó ayer que el estadio Carlos Vallejos permanecerá cerrado y sin uso por un período de ocho a diez días, dado que se está realizando la instalación del riego automático. "Es una obra que nos enorgullece realizar, ya que hará que el campo de juego se pueda mantener en condiciones para los encuentros futbolísticos", remarcaron desde la institución, que igualmente logró presentar de muy buena manera el terreno para el debut frente a Berazategui.