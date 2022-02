Tenaris reducirá su huella de CO2 con la construcción de un parque eólico

"Con esta adquisición estratégica damos un gran paso en la reducción de emisiones vinculadas el uso de energía renovable en nuestro proceso productivo", expresó Javier Martínez Álvarez, Presidente de Tenaris para Cono Sur.

Tenaris invertirá 190 millones de dólares para la construcción de un parque eólico en la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves. El proyecto abastecerá cerca del 50% de la energía eléctrica requerida por el Centro Industrial de la compañía en nuestra ciudad, reduciendo las emisiones de CO2 en 152.000 toneladas por año.

Gonzales Chaves es una ubicación favorable para la producción eólica de energía eléctrica. El plan de desarrollo contempla una capacidad instalada total de 100,8 MW (24 turbinas de 4,2 MW cada una), con un factor de utilización de 58% y una producción eléctrica anual total de 509 GWh. Se proyecta el funcionamiento pleno del parque para mediados del 2023.

"Con esta adquisición estratégica damos un gran paso en la reducción de emisiones vinculadas el uso de energía renovable en nuestro proceso productivo", expresó Javier Martínez Álvarez, Presidente de Tenaris para Cono Sur.

La posibilidad de obtener energía a partir de fuentes renovables es un componente clave de los esfuerzos para reducir la huella de carbono en la producción industrial a nivel mundial, y es uno de los ejes del plan 2030 de Tenaris, cuyo objetivo es disminuir la intensidad de sus emisiones. En febrero de 2021, la compañía anunció su plan de reducir las emisiones de CO2 por tonelada de acero en un 30 % (comparado con su nivel en 2018) hacia 2030, a través del incremento del uso de chatarra -el acero es un material 100% reciclable-, el logro de una mayor eficiencia energética y un plan de inversiones en energías renovables, entre otras acciones.

Al respecto Carolina Bengochea, Directora Global de Medioambiente de Tenaris, comentó que "esta adquisición es un gran hito para Tenaris. La construcción de un parque eólico, que podrá suplir casi la mitad del consumo eléctrico de nuestra mayor planta argentina, es un paso firme e inequívoco hacia la reducción de emisiones y la producción de acero con bajos niveles de CO2".

We've announced a $190 million USD investment in the construction of a wind farm that will eventually supply close to half of all the electricity needs of Tenaris's Siderca facility in Argentina.



