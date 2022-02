La diputada provincial y referente de Frente de Todos sostuvo que lo mejor de cara a las internas del Partido Justicialista es que se presenten "todos lo que quieran competir" y aseguró que lo que está en juego es "la posibilidad de transformar" la ciudad. Las elecciones internas del Partido Justicialista de Campana serán el próximo 27 de marzo y para la diputada provincial Soledad Alonso es necesario que "todos los que quieran puedan competir". Lo que está en juego es nada menos que "la posibilidad de transformar" la ciudad, tras varias derrotas consecutivas del peronismo. Así se manifestó la referente del Frente de Todos al ser consultada por el cónclave que, junto al diputado nacional Carlos Ortega, tuvo con importantes figuras del justicialismo campanense. "Con Carlos y todo el gran equipo que se vio, junto a otras personas que han asistido a reuniones anteriores, estamos trabajando en la transformación del peronismo, no solo de cara a las elecciones internas sino también pensando en un futuro diferente", explicó Alonso. La legisladora aseguró que este espacio político debe integrar "lo mejor que supieron tener Jorge Varela y Stella Giroldi, lo nuevo que tiene la militancia joven y también las prácticas políticas que venimos teniendo con Carlos, en mi caso hace más de 17 años y más de 30 en el suyo, referenciados en Néstor, Cristina y el peronismo". "Lamentablemente, muchos compañeros y compañeras se han ido alejando en los últimos años. El peronismo viene perdiendo elección tras elección en Campana y eso es algo que queremos transformar, poniendo lo mejor que uno tiene", consideró Alonso, antes de confirmar que participarán de la contienda interna bajo el liderazgo de Carlos Ortega: "Vamos a presentar lista y sería lo más justo, lo más lógico, permitir que se presente la gente que quiera para disputar algo tan importante como el Partido Justicialista". Alonso explicó que "para transformar la realidad hay que hacer cosas diferentes", señaló que "la definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos", recordó que el peronismo "viene perdiendo una y otra vez desde 2013" y subrayó que es imprescindible "cambiar las cosas, poner nuevos actores -jóvenes, adultos y grandes con experiencia- involucrarlos, contenerlos y valorar sus años de militancia y en conjunto lograr disputar el partido". "No es una ambición individual, es un proyecto colectivo lo que nos llama a Carlos (Ortega) y a mi a involucrarnos. No es por un cargo, sino por un futuro para nuestra ciudad, para nuestras vecinas y vecinos", afirmó la legisladora, quien se mostró abierta a "construir" una alternativa de poder que conduzca los destinos de Campana, aunque aclaró: "Hay gente con la que se puede construir y otra con la que cuesta muchísimo". "Tenemos que armar un proyecto con los que quieran estar realmente involucrados porque por la gente que está hoy el PJ está como está", cuestionó la referente del Frente de Todos, para quien "las derrotas desde 2013 deben tener alguna persona o conducción responsable". "Es momento de barajar y dar nuevo", remarcó. Y amplió: "Eso significa incorporar compañeros y compañeras que se sientan desprotegidos por la forma de hace política que se lleva adelante en Campana. Es un momento importante para acompañar, abrazar y contener, pero a la vez para darles posibilidades reales a nuevas personas que tienen muchísima voluntad política para transformar la realidad y se les está impidiendo". Por otro lado y pese a su apuesta por la apertura y disputa democrática de la conducción del PJ, no descartó ninguna otra solución. Eso sí: pidió "no confundir lista única con lista de unidad". "Las posibilidades de unidad se dieron en diferentes momentos y creo que resultaron siendo más listas únicas", fustigó. La dirigente peronista cerró explicando que lo que se juega en estas internas es "un partido con peso propio, que no sea un sello de goma, que tenga espacio físico y sea un ámbito de discusión y debate frente a los compañeros y compañeras, porque en el último tiempo el PJ ha quedado al margen de la coyuntura nacional, provincial y local". "Estuvo muy silenciado y no corresponde que el PJ esté ausente de muchísimas situaciones políticas, culturales, sociales, económicas y hasta epidemiológicas de Campana", manifestó Alonso.

