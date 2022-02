P U B L I C



El piloto campanense se prepara para su estreno en la Clase 2 del Turismo Nacional, que estará arrancando el próximo fin de semana en Bahía Blanca. "Terminamos con muy buenas sensaciones", aseguró tras los ensayos en Alta Gracia. Cada vez falta menos para el inicio de la Temporada 2022 del Turismo Nacional. Y así, cada vez falta menos para que el campanense Pablo Villaberde haga su estreno en la Clase 2 de esta propuesta organizada por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT). La primera fecha será del 24 al 27 de febrero en el autódromo de Bahía Blanca. Por ello, el piloto de nuestra ciudad estuvo el pasado fin de semana realizando pruebas en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Allí, acompañado por su familia, se subió al Ford Fiesta Kinetic que contará con la atención del DG Motorsport y que integrará el equipo oficial Libra Seguros. "Es un equipo de primer nivel, comandado por Diego y Pablo Gay. Es un equipo con mucha experiencia y muy buenos resultados", resaltó Villaberde. En el trazado cordobés, el campanense se encontró el viernes con fuertes lluvias, que fueron condicionante, pero no impedimento, para desarrollar el trabajo planificado previamente. "Las pruebas fueron muy positivas, giramos con piso mojado y de acuerdo a lo manifestado por el equipo las referencias fueron muy buenas. Aprovechamos esa condición climática pues posiblemente tengamos fechas en esta temporada con lluvias, y para mí era necesario conocer cómo funciona el auto en pista mojada, más teniendo en cuenta que a mí me gusta correr en esa condición", remarcó el piloto de nuestra ciudad. Sobre el final de esa primera jornada, gracias a que mejoraron las condiciones climáticas y hubo bastante viento, el circuito se fue secando y Pablo buscó mejorar tiempos con la utilización, incluso, de gomas nuevas: "Al finalizar el primer día logramos girar con piso seco, pero me compliqué al momento de utilizar los neumáticos nuevos. Todo forma parte lógicamente del proceso de adaptación al auto", comentó. El sábado, ya mejor descansado, con correcciones en la posición de manejo y habiendo analizado lo realizado el viernes, siguió mejorando y estableció "tiempos bastante lógicos", teniendo en cuenta que se trabajó "puntualmente el tránsito en un parcial del circuito", explicó. "Terminamos con muy buenas sensaciones", remarcó Villaberde, quien reconoció desgaste por el esfuerzo físico que le demandó este auto de Turismo Nacional. "Tendré que trabajar puntualmente en el aspecto físico con un poco más de gimnasio. Es necesario para poder enfrentar toda la actividad sin problemas", señaló. Con estas pruebas, el piloto de nuestra ciudad comenzó su camino en el Turismo Nacional, cerrando una etapa de una década sin siquiera probar un auto de carreras. Por ello, las sensaciones deportivas se mezclaron con las personales, generando ese balance netamente positivo al final de dos días intensos: "Me emocionó mucho, quizás porque uno está más grande y todo se vive de una manera más fuerte. Sentí felicidad también, mucha, de esa que no se puede disimular. De hecho, después de la primera tanda, al bajarme del auto, les agradecí a todos, uno por uno", reveló tras "romper el hielo" con el Ford Fiesta Kinetic. "Me encantó manejar un auto de Turismo Nacional. Hace diez años que no competía y la última vez que me subí a un auto de carreras fue un Fiat Uno. Esto, claramente, es distinto en todo respecto a aquella referencia. Es hermosa la caja secuencial, la potencia del auto, el poder de frenado, todo", comentó Pablo. "Vamos a ir de menor a mayor. No nos vamos a poner límites ni tampoco presión. No tengo que demostrarle nada a nadie. Esto es un volver a empezar después de 10 años. Tengo que divertirme, pero siempre con actitud. Es fundamental encarar todo con mucha actitud", agregó sobre esta participación. Tras este ensayo en el Oscar Cabalen, Pablo viajará la próxima semana a Bahía Blanca, donde el jueves tendrá la primera sesión de pruebas libres, ya en el marco de la primera fecha de la temporada. Será el primer paso en esta importante categoría nacional que cuenta con televisación de la TV Pública. Pero no será el único, porque el anhelo de Villaberde no es solamente regresar a la competencia, sino completar el año y mantenerse: "Vamos a trabajar para tratar de permanecer por varios años en la categoría", adelantó con entusiasmo.

