El Consejo Escolar anunció un acto público virtual para cubrir cargos de auxiliares

Son para cargos ya existentes. Será el 25 de febrero. No obstante, hay tiempo hasta el 22 para validar los datos personales de cada aspirante. Desde el Consejo Escolar de Campana, anunciaron que el próximo viernes 25 de febrero, se realizará un acto público de forma virtual para cubrir cargos de auxiliares ya existentes. Según anticiparon la presidenta del cuerpo, Nelda García y la consejera escolar Fernanda Lago, la actividad se desarrollará a las 13 hs de manera remota ya que "la Provincia rechazó el pedido de realizarlo presencialmente, tal como lo está haciendo la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD), a pesar de tener un gran espacio al aire libre". Además, explicaron que a partir de este jueves hasta el 22 a las 15 hs, el Consejo Escolar se encuentra en una etapa de validación de datos. Para ello, los agentes deberán acercarse a la fotocopiadora de San Martín 240 y solicitar la declaración jurada que luego deberá ser completada y enviada al apdauxce015@abc.gov.ar junto a una foto del DNI, mail y número de teléfono activo. No obstante, García volvió a reclamar a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno Provincial, la creación de 35 cargos nuevos de auxiliares ya que "son fundamentales para garantizar la presencialidad plena en todas las instituciones educativas". Y sumó: "Nos preocupa que sigan demorando la creación de cargos ya que el 2 de marzo habrá escuelas que probablemente no podrán iniciar presencialmente las clases por la falta de auxiliares". Para cerrar, explicó que "los auxiliares son fundamentales para garantizar la presencialidad de los chicos en las escuelas porque son los encargados de limpiar y sanitizar los espacios y si uno se ausenta, las clases correspondiente a su turno se suspenden".

Desde el Consejo Escolar brindaron detalles de los actos públicos para auxiliares.