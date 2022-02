Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

POSTE INCLINADO

"Este poste de tendido de red eléctrica está inclinado hacia una propiedad de Mitre al 1400, en el barrio Dalmine viejo", muestra Rodolfo.

RECLAMOS EN EL CEMENTERIO

"Esto es el domingo 13 a las 8,30 hs. Así encontré la sepultura de un familiar y por supuesto que quedo así desde el sábado porque el domingo no había nadie cortando pasto. Me parece que no es la forma trabajar, si es la hora de irse deberían empezar a limpiar un rato antes. Por suerte este domingo había un poco de agua porque normalmente hay que recorrer el cementerio para llenar un florero, siendo este un problema de años. Yo me pregunto, ¿ningún funcionario tiene a un familiar a quien llevarle flores? Si lo hacen ¿no ven estos problemas?", escribe Eduardo.

#QuejaVecinal bicisenda de Colectora Norte averiada. La senda asfaltada que hizo el Municipio, muy utilizada por los vecinos, rompieron para trabajar en el predio privado de Alquiler de Grúas y andamios, (detrás de la YPF) y nunca más la repararon, afirma una vecina ciclista. pic.twitter.com/A1B2dBVOW8 — Daniel Trila (@dantrila) February 14, 2022

SON BUENAS