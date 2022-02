Efemérides del día de la fecha, 18 de Febrero

DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER Instituido mediante la Ley Nº 27.517 en el año 2019, en este día se visibiliza el Síndrome de Asperger. Asimismo, en esta jornada, se celebra a nivel internacional esta efeméride con el propósito de fomentar la acción social y política para reivindicar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con dicho síndrome. Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Hans Asperger (1906-1980), pediatra austríaco, que describió por primera vez este cuadro: "Una falta de empatía, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo, fijación intensa hacia un determinado asunto y movimientos torpes". Más adelante, en el año 1981, la médica británica Lorna Wing publicó una serie de estudios de casos de niños con síntomas similares bajo la denominación Síndrome de Asperger. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome está dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los cuales se caracterizan por tener "algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo". Por su parte, la Asociación Asperger Argentina (AsAAr) añade que el término trastorno está siendo reemplazado por el de Condición (CEA): "Conforme se entiende que el mismo es sólo una variación más de la diversidad humana".



FALLECE ARIEL RAMÍREZ Ariel Ramírez nació el 4 de septiembre del año 1921 en Santa Fe. Proveniente de una familia de docentes, Ramírez tuvo que seguir el mandato familiar y recibirse de maestro antes de dedicarse por completo a la música. Así, se radicó en Córdoba, donde conoció a Atahualpa Yupanqui, quien lo impulsó a emprender un viaje por el norte del país para familiarizarse con la música regional. De esta manera, comenzó a realizar presentaciones de piano, intercalando composiciones sudamericanas con las suyas, en diversas partes del país. Posteriormente, se instaló en Buenos Aires, donde comenzó a estudiar composición con Luis Gianneo, Guillermo Graetzer y Erwin Leuchter. A su vez, empezó a trabajar en radio El Mundo. Más tarde, emprendió una gira por Europa, y regresó al país en el año 1955; en ese entonces, creó la "Compañía de Folklore Ariel Ramírez" en la que se realizaban espectáculos de danza y música donde triunfaron grandes músicos como Jaime Torres, Raúl Barboza, Jorge Cafrune y el conjunto folklórico "Los Fronterizos". Entre sus composiciones más importantes se encuentran "La Tristecita", "La Misa Criolla", "Alfonsina y el mar", "Los caudillos", "Cantata sudamericana", "Juana Azurduy" y "Navidad nuestra". Falleció en el año 2010 en Monte Grande, Buenos Aires.



"STRONGER (WHAT DOESN´T KILL YOU)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2012, el sencillo "Stronger (What doesn´t kill you)" de Kelly Clarkson destronaba a "Set fire to the rain" de Adele del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Stronger" (2012) y compuesta por Jörgen Elofsson con Ali Tamposi, la canción fue la tercera de la artista en llegar a lo más alto de las listas (después de "A moment like this" y "My life would suck without you"): "He escuchado de todo, desde ´salí de una relación abusiva´ hasta ´estoy sobreviviendo al cáncer´ y creo que todos en el mundo necesitan ese tipo de canción, algo que te haga sentir empoderado".