Breves: Deportivas

P U B L I C



LEONAS, SORTEADAS Ayer se realizó en Barcelona el sorteo del Mundial Femenino de Hóckey sobre Césped que se disputará en Terrasa (España) y Amstelveen (Países Bajos) del 1 al 17 de julio próximo. Argentina quedó en el Grupo C junto a España, Corea del Sur y Canadá, por lo que jugará esta fase en el estadio Olímpico de Terrasa. La Selección Nacional Femenina se consagró campeona mundial en dos ocasiones: en Australia 2002 y en Rosario 2010. Además, también se subió al podio en otras seis oportunidades: fue medalla de plata en Francia 1974, Alemania 1976 e Irlanda 1994; y bronce en España 1978 y 2006 y en Holanda 2014.



LEONES, EN COMPETENCIA El Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped comenzó a disputar una nueva edición de la FIH Pro League. Así, el pasado fin de semana logró una victoria 2-1 y sufrió una derrota 2-0 frente a la poderosa Bélgica, en sendos partidos disputados en el CENARD. Y allí continuará con su participación: este sábado 19 y domingo 20 se medirá frente a Gran Bretaña, siempre desde las 16.30 horas. APROVECHÓ CERÚNDOLO El noruego Casper Ruud se bajó del ATP 500 de Rio de Janeiro y, así, el argentino Francisco Cerúndolo enfrentó ayer al español Roberto Carballés Baena en los Octavos de Final del certamen. Y aprovechó la baja del Nº 8 del mundo: superó 6-3 y 6-2 a su reemplazante y avanzó a los Cuartos de Final. En dicha instancia hoy se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic. Por el pase a las semifinales también jugarán Diego Schwartzman (ante el español Pablo Andújar) y Federico Coria (ante el italiano Fabio Fognini). Mientras Federico Delbonis también peleaba anoche por acceder a los Cuartos de Final: perdía 5-4 en el primer set con el español Carlos Alcaraz cuando el partido debió ser suspendido por lluvias. FACU, SIN MINUTOS Con un agónico triple del base Monte Morris, Denver Nuggets venció 117-116 a Golden State Warriors en una nueva jornada de la NBA. Por el regreso de Morris, el argentino Facundo Campazzo volvió a salir de la rotación del coach Michael Malone y no sumó minutos en este juego, a pesar de las buenas actuaciones que había tenido en los tres partidos previos que se perdió el armador titular. Actualmente, la franquicia de Colorado se ubica en el 6º puesto de la Conferencia Oeste con récord de 33-25, a quince juegos del líder Phoenix Suns (48-10). En el Este lideran Miami Heat y Chicago Bulls con registro de 38-21 cada uno. LIGA NACIONAL Anoche, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa de Santiago del Estero derrotó 89-80 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y se mantiene como líder del certamen con récord de 16-5 y evitó ser superado en la cima por el conjunto patagónico (17-7). Su otro inmediato perseguidor, Peñarol de Mar del Plata (17-7) venció 100-77 a Obras Sanitarias. Ayer, además, La Unión de Formosa le ganó 92-89 a Unión de Santa Fe, mientras Comunicaciones de Mercedes superó 95-86 a Riachuelo de La Rioja. Hoy juegan: Boca Juniors vs Argentino de Junín, Platense vs Regatas Corrientes y Atenas de Córdoba vs San Martín de Corrientes.