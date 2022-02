P U B L I C



Con miras a los próximos torneo internacionales de la Selección Juvenil, el campanense Dante Rizzo nos contó sus inicios en esta disciplina y sus objetivos para este año. Corría el año 2019 cuando, en un partido de handball del Campana Boat Club, Dante Rizzo llamó la atención de Sebastián Ferraro (entrenador de la Selección Masculina de Beach Handball) y quedó en una de las primeras listas de dicha disciplina que armó la Confederación Argentina de Handball (CAH). Ese mismo año, el campanense fue seleccionado por el programa de detección de talentos, a cargo de Leticia Brunati (Coordinadora Técnica Nacional), con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Y entonces el beach handball se transformó definitivamente en una oportunidad. "La convocatoria me impulsó a practicarlo. Me presenté en un deporte nuevo y me gustó" manifestó Rizzo. "De ahí en más nunca paré", añadió. Así, en el verano de 2020, Dante participó en la primera edición de la Liga Metropolitana de Beach Handball: "Fue mi primer torneo de la especialidad. Me sentí muy bien, recién estaba empezando y aprendiendo, y me gustó la adaptación". Además, fue uno de los más de 40 deportistas que formaron parte de la segunda concentración nacional y el segundo Campus del Programa YOG, realizados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), rumbo a Dakar 2022. Sin embargo, la pandemia de Covid-19, paralizó la actividad del mundo del deporte, provocando que dicho evento fuera suspendido y reprogramado para el 2026. Además, como cientos de deportistas, el actual jugador de Municipalidad de Vicente López e integrante de la Selección debió continuar entrenando vía Zoom: "Nunca paré", aseguró. Posteriormente, cuando se levantaron las restricciones, Rizzo retomó los entrenamientos presenciales, siguiendo los protocolos y en grupos reducidos, en el CeNARD. Y a fines de 2021 participó en un Campus enfocado en los Juegos Suramericanos "Rosario 2022". En ese entonces, los seleccionados juveniles de Beach Handball entrenaron en doble turno sobre la arena y sumaron otro turno diario en el gimnasio. "Lo que viví fue muy lindo, fue una experiencia inolvidable", contó Dante. Este verano, el atleta de 17 años (es categoría 2004) vistió la camiseta albiceleste en la Liga Metropolitana de Beach Handball y el torneo Arena 1.000 desarrollado en el Velódromo de Lanús. En ambas competencias, finalizó en el segundo puesto. "Representar a la Selección argentina es algo muy lindo, todos los días se aprende algo nuevo" comentó sobre la experiencia de vestirse con los colores nacionales. En este 2022, la Selección Juvenil Argentina tiene por delante importantes desafíos internacionales como el Torneo Sur-Centro en marzo (clasificatorio al Mundial), los Juegos Sudamericanos Rosario 2022, entre abril y mayo, y el Mundial Juvenil que se llevará a cabo en Creta (Grecia) en junio. Por ello, Dante continúa entrenando, enfocado en conseguir su lugar en el combinado nacional que se presente a esos compromisos. Lo cual, junto a salir campeón con Municipalidad de Vicente López en handball, constituyen sus objetivos para este año. "Quiero jugar y poder alcanzar un buen nivel así, en el día de mañana, puedo llegar a la Mayor de Beach", se ilusiona.

“La convocatoria me impulsó a practicarlo. Me presenté y me gustó" manifestó sobre el Beach Handball. “De ahí en más nunca paré", añadió.