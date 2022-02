Este viernes se disputan tres partidos, entre los que se destaca el choque entre Instituto y Alvarado, donde Joaquín Arzura y Nazareno Solís estarán frente a frente. Villa Dálmine juega el domingo desde las 19.00 horas en Rafaela.

Este viernes, con tres partidos, estará comenzando la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y entre los partidos que abrirán la jornada se destaca el que protagonizarán Instituto y Alvarado en Córdoba, donde habrá dos campanenses frente a frente.

Por el lado de La Gloria estará el mediocampista Joaquín Arzura, quien fue titular en el inicio del ciclo de Lucas Bovaglio como DT albirrojo (empate 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto).

En tanto, en el conjunto de Mar del Plata, Nazareno Solís tendrá su segunda presentación en su retorno a la categoría después de brillar en aquel ascenso que Talleres de Córdoba consiguió en 2016. Ahora, en el arranque del Campeonato 2022, en Alvarado, fue titular en la igualdad 1-1 con Sacachispas como local.

Los otros dos partidos que se jugarán hoy serán: Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto, que se miden desde las 17.00 en Carlos Casares; y Defensores de Belgrano vs Temperley, que chocarán desde las 21.30 en Núñez.

Por su parte, Villa Dálmine recién estará presentándose el domingo desde las 19.00, cuando enfrente como visitante a Atlético de Rafaela en búsqueda de su primer resultado positivo del campeonato.

El árbitro del encuentro será Nelson Sosa, quien dirigirá por séptima vez al Violeta, que no registra buenos antecedentes con este referee: una victoria, dos empates y tres derrotas en los seis cotejos previos. Como asistentes estarán Martín Grasso y Matías Coria y como cuarto árbitro, Darío Sandoval.

Ayer, además, quedó confirmado que la próxima presentación de Villa Dálmine como local será el domingo 27 de febrero, cuando reciba a Santamarina de Tandil desde las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, por la tercera fecha del campeonato.



EL CAMPANENSE NAZARENO SOLIS FUE TITULAR EN EL DEBUT DE ALVARADO ANTE SACACHISPAS

PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA

Viernes: Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto (17.00), Instituto vs Alvarado (19.15) y Defensores de Belgrano vs Temperlye (21.30).

Sabado: Atlanta vs Güemes (17.00), Chacarita vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Tristán Suárez vs Deportivo Madryn (17.00), Sacachispas vs Almagro (17.00), San Martín de San Juan vs All Boys (17.30), San Martín de Tucumán vs Deportivo Morón (19.15), Chaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza (21.00) y Mitre vs Nueva Chicago (21.30).

Domingo: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Riestra (17.00), Guillermo Brown vs Almirante Brown (17.00), Brown (A) vs Flandria (17.00), Independiente Rivadavia vs Quilmes (17.00) y Atlético de Rafaela vs Villa Dálmine (19.00).

Lunes: Santamarina vs Belgrano (17.00) y Ferro Carril Oeste vs Deportivo Maipú (19.15).