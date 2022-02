LOBO MATA SANTO Por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, San Lorenzo perdió ayer 1-0 en su visita a Gimnasia de La Plata, luego de haber jugado todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Yeison Gordillo. De esta manera, Pedro Troglio todavía no pudo ganar oficialmente como DT del Ciclón, que no tuvo al campanense Nicolás Blandi entre los convocados. Por su parte, Leonardo Sigali fue titular en Racing Club, que igualó 2-2 como visitante ante Defensa y Justicia después de comenzar ganando 2-0. Los demás resultados de la jornada que cerró la segunda fecha fueron: Sarmiento 2-2 Banfield, Atlético Tucumán 2-2 Platense, Talleres 0-0 Unión y Colón 3-1 Godoy Cruz. Con estos marcadores, solo dos equipos están perfectos en el inicio del certamen: Argentinos Juniors lidera la Zona A con 6 puntos, mientras Estudiantes de La Plata hace lo propio en la Zona B.



SE VIENE EL VAR La reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordó la implementación del VAR a partir de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. El desembarco de la revisión de imágenes en nuestro país está retrasado y ya se había pospuesto también su utilización desde la cuarta fecha. Pero en la reunión de ayer se reactivó el tema y se decidió incorporarlo en la jornada siguiente a la denominada "fecha de clásicos". DERROTA PARA FONITO Por la novena fecha de la Premier League de Egipto, Ismaily Sporting Club perdió 1-0 frente a Pyramids, nuevo líder del certamen con 20 unidades (y un partido más que el Al-Ahly, que recientemente participó del Mundial de Clubes). En Ismaily, que está en la 17ª ubicación y sigue sin poder ganar en el torneo, fue titular el campanense Diego Dorregaray. SIN MATÍAS BALLINI En el arranque del Campeonato 2022 de la Primera B de Chile, Cobreloa superó 2-1 a San Luis de Quillota. En los Zorros del Desierto, que buscan su retorno a Primera División, no pudo hacer su debut el campanense Matías Ballini, quien sí estará disponible para el próximo compromiso frente a Universidad de Concepción. PRIMERA B METRO Hoy comienza la segunda fecha del Torneo Apertura con el partido entre Acassuso y Colegiales que se jugará desde las 17.00 horas. TABLAS EN CATALUÑA En el inicio de los 16vos de Final de la Europa League, Barcelona igualó 1-1 con Napoli en el Camp Nou. La revancha se jugará el próximo jueves en Italia. Por su parte, Sevilla venció 3-1 como local a Dinamo Zagreb con un gol de Lucas Ocampos y buenas intervenciones de Alejandro "Papu" Gómez. El otro argentino que convirtió fue Guido Rodríugez, quien marcó para Betis, que superó 3-2 al Zenit en Rusia. Los demás resultados fueron: Borussia Dortmund 2-4 Rangers, Sheriff 2-0 Sporting Braga, Atalanta 2-1 Olympiakos, Leipzig 2-2 Real Sociedad y Porto 2-1 Lazio.