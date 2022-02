Hoy culmina el Ciclo de Cine de Tenaris con "Nueve Reinas" y la visita de Gastón Pauls

Uno de los grandes clásicos del cine nacional y el destacado actor se combinan para prometer una velada cinematográfica inolvidable en el Campito de Siderca a partir de las 20 horas. Ayer el festival de Tenaris y Fundación PROA arrancó con la proyección de "El Ángel", la producción nacional que más espectadores llevó a las salas en 2018. Una importante cantidad de público se acercó a disfrutar de la película que reconstruye la vida y obra de Carlos Robledo Puch, quien con solo 20 años fue condenado a cadena perpetua tras cometer 11 homicidios. El filme está dirigida por Luis Ortega, consagrado director responsable de largometrajes como "Monobloc" (2005) y "Lulú" (2016), además de series como "Historia de un clan". Lorenzo Ferro es el encargado de ponerse en la piel de Robledo Puch, secundado por el Chino Darín, Peter Lanzani y grandes referentes como Cecilia Roth, Mercedes Morán y Daniel Fanego. "Qué bueno eso que hace el arte en general y el cine en particular de poder tomar un caso policial y hacer otra cosa diferente, porque la peli no es exactamente un policial sino de un personaje que nos mete en su mente y en su accionar asesino", analizó Lucía Tebaldi, productora del festival por Fundación PROA. Hoy continúa el 15º Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA con "Nueve Reinas", un verdadero clásico del cine nacional estrenado en 2000 que volverá a brillar en la pantalla grande. "Nueve Reinas" fue la ópera prima de Fabián Bielinsky, quien falleciera en 2006 cuando presentaba en Brasil su segunda cinta, "El Aura". La historia sigue a dos estafadores de poca monta a través de sus andanzas en la Buenos Aires de principios de siglo, donde el uno a uno, la falta de trabajo y la inestabilidad financiera configuraban un caldo espeso. ¿Quién no tiene grabada en la cabeza alguna escena o diálogo de la película? Desde la "uruguaya" en la estación de servicio y el "¿Tía?" por unos cuentos pesos, hasta las peripecias que se suceden en el intento de venderle a un poderoso empresario español unas estampillas de dudosa valía. "Nueve Reinas" es una aventura de la mano de los personajes del submundo criminal porteño que, muchos años después, siguen ahí aunque no los veamos "Así que cuidá el maletín, valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros. Cuidá el c…", nos diría Marcos, interpretado por Ricardo Darín. La proyección de esta noche tendrá un condimento adicional: la presencia de Gastón Pauls, el otro protagonista excluyente de la cinta, para charlar con el público campanense y contar detalles de la producción. La cita a las 20 horas en el Campito de Siderca.

PAULS, PROTAGONISTA DE NUEVE REINAS, ESTARÁ PRESNTE HOY EN EL CAMPITO.





ANOCHE, UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE PÚBLICO SE ACERCÓ A DISFRUTAR DE "EL ANGEL" EN EL CAMPITO DE SIDERCA.

¡Se viene la edición N°15 del #CicloDeCineLatinoamericano!

El 18/02 se proyectará la película "El Angel" y el 19/02 "Nueve Reinas".

Entrada gratuita con inscripción previa válida por auto y por fecha (el uso de tapabocas es obligatorio)

¡Te esperamos!https://t.co/IlIDQRfVsY pic.twitter.com/CL3GpHf1sK — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) February 9, 2022