Menor atropellado en Las Praderas

Tiene 8 años y cruzaba por la colectora Sur a pie. Sólo fueron unos raspones, pero lo trasladaron al hospital por precaución. Ayer por la mañana, la conductora de un Peugeot 308 que circulaba por la colectora Sur en dirección a Campana, se vio sorprendida por un menor de 8 años que cruzó a pie. Si bien alcanzó a frenar, no pudo evitar golpearlo con el vehículo. Según testigos, el niño había cruzado la Ruta 9 por la pasarela peatonal existente frente al ingreso al barrio Las Praderas, y no reparó que venía el auto al decidir cruzar la colectora. El niño presentaba sólo raspones, y se negaba a ser trasladado hasta el hospital municipal, distante a poco más de 10 kilómetros del lugar. Sin embargo, personal del SAME decidió que lo más conveniente era llevarlo y dejarlo en observación, dado que también había golpeado su cabeza contra el asfalto. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrullas.

