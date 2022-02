Este sábado, el plantel realizará el último entrenamiento previo al partido de mañana domingo. Marcelo Franchini deberá realizar cambios obligados en los laterales por la expulsión de Federico Mazur y la lesión de Diego Martínez. Este sábado, Villa Dálmine realizará su último entrenamiento previo a lo que será su segunda presentación en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional, dado que mañana domingo jugará como visitante frente a Atlético de Rafaela desde las 19.00 horas y con arbitraje de Nelson Sosa. Por ello, Marcelo Franchini dispondrá hoy de la última práctica para ajustar detalles de cara a la visita a La Crema. Luego del entrenamiento, los convocados compartirán un almuerzo en nuestra ciudad y posteriormente emprenderán viaje rumbo a la ciudad santafesina. El DT deberá realizar dos cambios obligados por la expulsión de Federico Mazur ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y por el desgarro que padece Diego Martínez en el isquiotibial de la pierna izquierda. Así, habrá novedades en ambos laterales de la defensa. En el sector derecho, el entrenador cuenta con múltiples variantes: el reemplazante natural de Mazur es Agustín Alberione, aunque también pueden jugar allí tanto Brian Camisassa (lo hizo en varias oportunidades en Sportivo Belgrano de San Francisco) como Rafael Sangiovanni (sus partidos en la Primera de Rosario Central fueron en esa posición). Incluso Laureano Tello podría ser alternativa, aunque "el Pela" sufrió ante Guillermo Brown cuando retrocedió como lateral y el equipo sintió su ausencia en la mitad de cancha. La definición será seguramente de acuerdo a detalles relacionados a las características que posee el Monumental de Barrio Alberdi y las virtudes de atacantes como Claudio Bieler (referente ofensivo de Rafaela), Del otro lado, en el sector izquierdo, las opciones son más acotadas. Lucas Amud (20 años; ex Rosario Central) es lateral natural y asoma como el primer candidato a reemplazar a Martínez. Otra alternativa sería el ingreso de Gabriel Pusula como marcador central y el corrimiento de Fernando Moreyra a la banda. La otra variante que podría ensayar el DT sería el ingreso de Lautaro Díaz, ya recuperado de la lesión muscular que lo marginó del debut. Incluso, el extremo derecho marcó un gol el lunes en el amistoso que los jugadores que no fueron titulares ante Guillermo Brown realizaron frente a Puerto Nuevo. Su regreso podría postergar a Francisco Nouet al banco de suplentes. Además, ayer se aguardaba por la llegada del transfer de Federico Haberkorn, el delantero que iba a ser titular en la primera fecha, pero que terminó quedando afuera de la planilla por no contar con el pase internacional (su último club fue Atlético Santo Domingo de Ecuador). Finalmente, la otra novedad que podría haber en el viaje a Rafaela es la primera citación de Nicolás Bertocchi, quien se incorporó esta semana al plantel Violeta. Sin embargo, en el cuerpo técnico han dispuesto un plan de entrenamiento especial para el mediocampista (hizo doble turno en esta semana) y apuntan a la tercera fecha frente a Santamarina para su debut.

ALBERIONE PODRÍA SER TITULAR EN LUGAR DEL EXPULSADO FEDERICO MAZUR.