Camionero sin seguro

Le secuestraron el camión, luego de protagonizar una colisión en la Ruta 6 en Los Pioneros. El chofer de un Mercedes Benz que circulaba por Ruta 6 no alcanzó a frenar e impactó por detrás a un Volkswagen Vento que había aminorado la velocidad a la altura del lomo de burro que se encuentra en las inmediaciones del ingreso al barrio Los Pioneros, sin mediar lesionados. Sin embargo, efectivos del Comando Patrullas comprobaron que el chofer no tenía las cuotas del seguro al día, por lo que convocaron a personal de Tránsito Municipal, que procedió a secuestrar el vehículo por no estar habilitado para circular por no contar con documentación necesaria para hacerlo.

El Volkswagen Vento fue impactado por el camión cuando redujo la velocidad por el lomo de burro existente sobre la ruta provincial.





La colisión tuvo lugar a la altura del lomo de burro que se encuentra en las inmediaciones al ingreso del barrio Los Pioneros.

#Dato choque por alcance en Ruta 6 frente al Complejo Penitenciario mano a Campana. Un VW Vento frenó por el lomo de burro y fue alcanzado por el camión con batea. Presente Policía Local, Motorizada y Dirección de Tránsito. No hubo heridos. pic.twitter.com/0URmC6vH09 — Daniel Trila (@dantrila) February 18, 2022