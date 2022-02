Jugarán desde las 17.00 en cancha de Las Campanas, por la quinta fecha de la Zona C. Mañana se presentarán La Josefa, también como local; Defensores de La Esperanza, en San Pedro; y Deportivo San Felipe, en Baradero. En un clima de gran paridad en casi todas las zonas, la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2022 puede resultar decisiva para muchos equipos que pelean por su clasificación a los Octavos de Final. En ese sentido, Desamparados tendrá hoy la oportunidad de extender sus chances hasta la última jornada: recibirá a Estrada de Zárate y, en caso de ganar, se asegurará llegar con oportunidad de clasificar a la sexta y última fecha. Caso contrario, quedará eliminado. El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la Zona C, se disputará desde las 17.00 horas en cancha de Las Campanas, donde el conjunto del barrio Villanueva tendrá su última presentación como local de este certamen (en la próxima fecha irá nuevamente a Baradero). La programación de la Zona C se completará mañana, cuando Deportivo San Felipe enfrente como visitante a Atlético Baradero desde las 20.00 horas. En dicho encuentro, el Aurinegro buscará recuperarse del traspié sufrido ante Desamparados y sumar para tratar de acercarse a la clasificación. Los otros dos equipos campanenses que participan de la Copa Federación Norte 2022 también se presentarán mañana domingo. Por la Zona B, La Josefa será local ante San Martín de Zárate en un cotejo que se jugará desde las 17.00 en cancha de Las Campanas. Después de su enorme triunfo en Baradero del pasado lunes, La Josefa quedó en la cima de la Zona B, igualado en puntos con Central Buenos Aires y Fundición, que mañana se enfrentan entre sí en Zárate. Por ello, una victoria acercaría mucho al conjunto de nuestra ciudad a los Octavos de Final. Finalmente, Defensores de La Esperanza enfrentará mañana a Independencia en San Pedro desde las 17.30, buscando una victoria que le haga olvidar su pobre cosecha en sus dos últimas presentaciones como local (sumó apenas un punto) y que le devuelva un lugar de privilegio en la Zona D. Esta quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2022 comenzó el jueves por la noche, con la victoria 3-0 de Racing de Colón sobre Provincial de Pergamino en un partido correspondiente a la Zona H. De esta manera, La Academia colonense se convirtió en el primer equipo clasificado a los Octavos de Final, mientras el conjunto pergaminense quedó eliminado. El resumen de la actualidad de cada uno de los grupos de esta primera fase es el siguiente: ZONA A Resultados 4ª fecha: Don Orione 1-0 Inter de Florencio Varela; Musou Argentina 1-1 Bajo San Isidro. Posiciones: 1) Musou Argentina, 10 puntos; 2) Don Orione, 9 puntos; 3) Bajo San Isidro, 4 puntos; 4) Inter de Varela, 0 puntos. Partidos 5ª fecha: Inter de Varela vs Musou Argentina (sábado 17.00) y Bajo San Isidro vs Don Orione (sábado 17.00) ZONA B Resultados 4ª fecha: Fundición de Baradero 1-2 La Josefa y San Martín (Z) 0-3 Central Buenos Aires (Z). Posiciones: 1) La Josefa, 7 puntos (+4); 2) Central Buenos Aires, 7 puntos (+3); 3) Fundición de Baradero, 7 puntos (+1); 4) San Martín, 1 punto. Partidos 5ª fecha: La Josefa vs San Martín (domingo 17.00) y Central Buenos Aires vs Fundición (domingo 11.00). ZONA C Resultados 4ª fecha: Deportivo San Felipe 1-2 Desamparados y Estrada 1-1 Atlético Baradero. Posiciones: 1) Atlético Baradero, 8 puntos; 2) San Felipe, 7 puntos; 3) Estrada, 4 puntos; 4) Desamparados, 3 puntos. Partidos 5ª fecha: Desamparados vs Estrada (sábado 17.00) y Atlético Baradero vs San Felipe (domingo 20.00). ZONA D Resultados 4ª fecha: Defensores de La Esperanza 1-1 Sarmiento (Z) y Defensores Unidos (SP) 1-2 Independencia (SP). Posiciones: 1) Independencia, 7 puntos; 2) Defensores Unidos, 6 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 5 puntos; 4) Sarmiento, 3 puntos. Partidos 5ª fecha: Sarmiento vs Defensores Unidos (sábado 18.00) e Independencia vs Defensores de La Esperanza (domingo 17.30) ZONA E Resultados 4ª fecha: Deportivo Capilla 1-0 San Carlos (SAdA) y Belgrano (Z) 2-2 Trocha (M). Posiciones: 1) Deportivo Capilla, 7 puntos; 2) San Carlos y Trocha, 5 puntos; 4) Belgrano, 3 puntos. Partidos 5ª fecha: San Carlos vs Belgrano (sábado 18.00) y Trocha vs Deportivo Capilla (domingo 19.30). ZONA F Resultados 4ª fecha: Villa Italia (S) 1-4 San Martínez (PM) y Villa Sanguinetti 2-0 Obras Sanitarias (A). Posiciones: 1) Villa Sanguinetti, 7 puntos; 2) San Martín (PM) y Obras Sanitarias (A), 5 puntos; 4) Villa Italia, 4 puntos Partidos 5ª fecha: San Martín vs Villa Sanguinetti (sábado 18.00) y Obras Sanitarias vs Villa Italia (domingo 20.00) ZONA G Resultados 4ª fecha: Banfield (SP) 2-1 Mitre (SP) y CUSA (A) 2-2 Sports (S). Posiciones: 1) Banfield, 8 puntos; 2) Mitre, 5 puntos; 3) Sports y CUSA, 3 puntos. Partidos 5ª fecha: Mitre vs CUSA (sábado 17.00) y Sports vs Banfield (domingo 18.00). ZONA H Resultados 4ª fecha: Provincial (P) 3-2 12 de Octubre y Sportivo Barracas (C) 0-2 Racing (C). Posiciones: 1) Racing, 12 puntos; 2) Sportivo Barracas, 9 puntos; 3) 12 de Octubre y Provincial, 3 puntos. Partidos 5ª fecha: Racing 3-0 Provincial y 12 de Octubre vs Sportivo Barracas (sábado 17.00)

DESAMPARADOS VENCIÓ 2-1 A SAN FELIPE EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN Y HOY NECESITA VOLVER A GANAR PARA MANTENERSE CON CHANCES DE LLEGAR A LOS OCTAVOS DE FINAL DE ESTA COPA FEDERACIÓN NORTE.