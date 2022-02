Incendios en Corrientes: todavía hay 20 focos activos y la situación es muy crítica

En estos momentos, la provincia es la más afectada por los incendios forestales y preocupa el rápido avance del fuego. Lo que sucede en Corrientes no tiene procedentes. En estos momentos, es la provincia más afectada por los incendios forestales, ya que todavía hay 20 focos activos y las autoridades confirmaron que ya se quemaron más de 600 mil hectáreas en todo el territorio. Defensa civil señaló que los focos están siendo extinguidos, tanto por tierra como por aire, en las localidades del noroeste y centro de Corrientes. Pero lo que más preocupa son las pérdidas millonarias y el daño a la flora y fauna, ya que el Parque Nacional Iberá se vio sumamente afectada por los incendios. El fenómeno de La niña provoca que la provincia viva una de sus mayores sequías y esto genera que los focos se expandan con gran rapidez. Se estima que más del 6% de Corrientes fue arrasada por el fuego y que la reconstrucción natural tardará muchos años. "Se quemaron más de 600.000 hectáreas, no da abasto el personal. Tenemos aviones hidrantes, helicópteros, pero no damos abasto", manifestó Daniel Bertorello, comandante de los Bomberos Voluntarios de la capital provincial a Reuters. Orlando Bertoni, jefe de operaciones de Defensa Civil, indicó que las zonas más afectadas son Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Paraje Galarza, Santa Rosa y Mariano I. Loza, Santa Lucía y Bella Vista porque los focos se expanden muy rápido y son de gran magnitud. Esto generó que muchas familias tuvieran que ser evacuadas por el peligro y al regresar a sus hogares confirmaron que muchos de ellos perdieron todo por el fuego. Los brigadistas y autoridades manifiestan la necesidad de que haya precipitaciones para poder descansar y que los incendios puedan ser combatidos. Se estima que la semana que viene podrían llegar las lluvias y esto sin dudas aliviaría la situación desesperante y sin procedentes, pero el fin de semana las altas temperaturas seguirán azotando la provincia. La Asociación Rural Argentina señala que ya se perdieron más de 25.000 millones de pesos por los incendios y que la producción agrícola y ganadera está totalmente perdida por los daños. Sumado a este enorme daño ambiental, la parte política sigue girando en torno a la situación ya que hace minutos el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable señaló que "Chile tiene más focos de incendios que Argentina", pero que de igual modo Nación y la provincia trabajan en conjunto para combatir los incendios. En tanto, otras provincias también ayudan con el suministro de más aviones hidrantes y helicópteros.

