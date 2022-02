Efemérides del día de la fecha, 19 de Febrero

SE CONFIRMA EL PASE DE DIEGO MARADONA A BOCA Transcurría el año 1981 cuando se confirmó que Diego Maradona, joven promesa de Argentinos Juniors, vestiría la camiseta de Boca. En ese entonces, "El Pelusa" había sido el goleador del Torneo Metropolitano 1980 (con 25 tantos), y había salido subcampeón de dicho campeonato con El Bicho. Por ello, sus habilidades en la cancha no pasaron desapercibidas para River que hizo una importante oferta por el jugador que, finalmente, continuó su carrera en el xeneize: "En mi casa el corazón estaba con Boca. Una tarde, caminando con mi viejo por La Paternal, él se animó a contarme un sueño [...]Me dijo: ´Dieguito, ¿sabes qué estuve pensando anoche? Que algún día sería muy lindo verte jugar con la camiseta de Boca... La Bombonera, vos, nosotros gritando los goles, los parientes de Esquina también´" escribió en su libro "Yo soy el Diego". Luego de haber firmado el contrato y disputado un partido amistoso frente al equipo de La Paternal (jugó un tiempo para cada equipo), Maradona se comprometió con los hinchas a hacer su mejor esfuerzo: "Quiero que sepan que a partir del momento en que me ponga su camiseta daré de mí todo lo que tenga para que lo que ellos esperan yo lo pueda concretar". Unos días después, debutó en la goleada 4-1 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera; en ese momento, se disputaba la primera fecha del Torneo Metropolitano 1981 y Maradona contribuyó al triunfo local con dos goles (Miguel Ángel Brindisi convirtió los dos restantes).



FALLECE UMBERTO ECO Umberto Eco nació el 5 de enero del año 1932 en Alessandria, Italia. En contra del deseo de su padre, Eco se doctoró en letras y filosofía en la Universidad de Turín en el año 1954 y, dos años después, publicó su tesis: "El problema estético en Santo Tomás de Aquino" (1956). A lo largo de los años, trabajó como editor cultural en la RAI; fue columnista del "Corriere Della Sera", "L´Espresso" y "La Repubblica"; y fue profesor de estética y semiótica en diversas universidades. En el año 1969, fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Semiología. Por otro lado, en el año 1980, publicó su primera novela, "El nombre de la rosa", que fue un gran éxito en ventas y fue aclamada por la crítica. A ésta le siguieron "El péndulo de Foucault" (1988), "El cementerio de Praga" (2010) y "Número Cero" (2015). Además, se destacan sus ensayos "Apocalípticos e integrados" (1965), "La estructura ausente" (1968), "Una teoría de semióticas" (1976), "Un panorama semiótico" (1979) y "En busca del lenguaje perfecto" (1995). Falleció en el año 2016 en Milán, Italia.



SE LANZA "TEARDROPS ON MY GUITAR" Un día como hoy en el año 2007, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Teardrops on my guitar". Perteneciente al álbum "Taylor Swift" (2006) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Liz Rose, la canción está inspirada en sus años de secundaria cuando estaba enamorada de un amigo: "Solía estar muy enamorado de un chico que todos los días hablaba conmigo sobre otra chica: lo hermosa, simpática, inteligente y perfecta que era. Y yo lo escuchaba y, sin quererlo ninguna de las veces, le decía ´Estoy tan feliz por ti´".