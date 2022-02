Pacientes sin obra social con amputaciones, en 15 días reciben gratis la prótesis requerida

(Por InfoGEI) - La cartera sanitaria cubre las necesidades de aquellos y aquellas pacientes que no tienen cobertura de obra social ni prepaga. En los años previos, quien necesitaba, por ejemplo, una prótesis que reemplace su pierna, tenía que esperar largos meses para recibirla: "Ahora, lo máximo que hemos demorado son 15 días desde que el o la paciente la solicita en el hospital hasta que la tiene colocada a través de una cirugía o del procedimiento que sea necesario" explicó, en diálogo con Radio Nacional, la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, Victoria Anadón. En ese sentido, agregó que "estamos cambiando un sistema de provisión que no estaba pudiendo cumplir con nuestro objetivo, el que nos pidió tanto el gobernador Kicillof y los ministros Gollan y Kreplak, que es que la gente pueda acceder a la salud". Para lograrlo, el ministerio de Salud de la Provincia ya lleva invertidos 721.353.000 de pesos en este nuevo banco que provee a hospitales provinciales y municipales. Para agilizar los procesos y llegar lo antes posible a quienes necesitan prótesis y órtesis, la subsecretaria Anadón junto a la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales de Salud, Alexia Navarro, vienen manteniendo una serie de reuniones con directivos de hospitales públicos bonaerenses, quienes tendrán un rol clave para agilizar la solicitud al nuevo banco. Esta semana, participaron los directores y las directoras de los hospitales Alejandro Korn de Melchor Romero; Eva Perón y Gral. Manuel Belgrano de San Martín; Sor María Ludovica, Rodolfo Rossi y Gral San Martín de La Plata; Penna de Bahía Blanca, Gandulfo de Lomas de Zamora; Pedro Fiorito de Avellaneda; San José de Pergamino; Erill de Escobar y Meléndez de Adrogué. El paso a paso El hospital realiza la solicitud de prótesis y órtesis a la sede central del ministerio de Salud bonaerense. Inmediatamente se inicia un expediente y el grupo de auditoría analiza si lo que se solicita es realmente la que se requiere. La subsecretaria Anadón aclaró que "nosotros ya tenemos una cantidad de preadjucada por cada zona de la Provincia y, una vez aprobada la solicitud, la empresa tiene un tiempo límite para llevar esa prótesis al hospital municipal o provincial que lo necesite". Prótesis universales y a medida Además, contó que hay prótesis "universales", que están en forma física y permanente en los depósitos de los hospitales, "por ejemplo, algunas prótesis cardiológicas que, por la urgencia que requieren y porque no varían de un paciente a otro, están en los establecimientos de salud. En cambio, aquellas que reemplazan piernas, caderas o brazos se confeccionan a medida, y requieren una elaboración particular para cada persona". Sistema rápido, eficiente y transparente La funcionaria destacó que el nuevo sistema es "rápido, eficiente y transparente, porque se abre una licitación a todas las empresas que quisieron involucrarse (hasta ahora son ocho compañías nacionales) y se puede dar respuesta en tiempo y forma, sin el riesgo que sufrieron muchos pacientes en el pasado que, por las demoras en la entrega, veían agravado su estado de salud". Anadón concluyó que el nuevo modelo se va a profundizar: "Estamos trabajando todos los días con directores y directoras de hospitales para mejorar los tiempos. Nosotros tenemos ahora más de 2.000 insumos de prótesis en el banco y la idea es tener más y que la entrega sea cada vez sea más rápida y eficiente".

Imagen ilustrativa