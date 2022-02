El actual DT Violeta fue ayudante de campo del "Yagui" entre 2015 y 2018. El encuentro que mañana sostendrán Villa Dálmine y Atlético de Rafaela en el Monumental del Barrio Alberdi será el primer enfrentamiento como directores técnicos de Marcelo Franchini y Rubén Darío Forestello. La particularidad es que el actual entrenador Violeta fue ayudante de campo del "Yagui" durante más de tres años, entre 2015 y 2018. Juntos trabajaron en Nueva Chicago, Olimpo de Bahía Blanca, Patronato y San Martín de Tucumán (encabezaban el cuerpo técnico del Ciruja en aquel inolvidable 3-3 con Villa Dálmine del 6 de mayo de 2018, por la primera fase del Reducido de la Primera Nacional). Claro está: Franchini y Forestello se conocían desde hace mucho tiempo atrás, de cuando eran futbolistas profesionales. De hecho, compartieron aquel equipo de El Porvenir que logró el ascenso al Nacional B en 1998 y que también integraban Iván Delfino (actual DT de Patronato) y el recordado José Luis "Garrafa" Sánchez, entre otros. "En 2015 yo estaba trabajando como coordinador de las divisiones juveniles de Temperley y Yagui me llamó para sumarme a su cuerpo técnico en Nueva Chicago", recordó Franchini en diálogo con LAD. "Trabajar en la Primera División es un aprendizaje en múltiples aspectos. Uno no se olvida más lo que es pisar Primera División. Ser su ayudante de campo me sirvió mucho para aprender como profesional", cuenta "Pepo" sobre su experiencia con Forestello. La relación laboral se cortó cuando Yagui fue contratado por San Martín de San Juan tras dejar Tucumán: "Yo llevaba más de tres años lejos de casa y, además, quería volver a dirigir por mi cuenta", explica Franchini, quien seis meses después asumió como DT de Comunicaciones, experiencia previa a recalar en Villa Dálmine en marzo de 2021. Sin embargo, la relación personal entre ambos se mantuvo y, seguramente, en Rafaela compartan algo más que los bancos de suplentes. Pero antes, con el conocimiento del colega rival del domingo, el entrenador Violeta se anima a imaginarse tácticamente el enfrentamiento: "Conozco su idiosincrasia y su forma de juego, que es muy parecida a la mía. Así que imagino un partido espejo, con funcionamiento similares de los dos equipos, especialmente en la forma de atacar. Obviamente, dentro de ello, él tendrá su estrategia y yo la mía", remarca Franchini en la previa al reencuentro/duelo con Forastello.

