Ayer empataron Instituto y Alvarado y ganaron Estudiantes (RC) y Temperley.

Ayer comenzó la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. En el primer turno, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1-0 a Agropecuario en Carlos Casares.

Luego, Instituto de Córdoba igualó 0-0 como local frente a Alvarado en un duelo que tuvo a un campanense por lado: Joaquín Arzura fue titular en La Gloria, mientras Nazareno Solís jugó desde el arranque en el elenco marplatense.

Posteriormente, en el tercer y último turno de la jornada, Temperley festejó a domicilio: le ganó 2-0 como visitante a Defensores de Belgrano con un gol de Agustín Campana (ex Puerto Nuevo).

La programación continuará hoy con ocho encuentros: Atlanta vs Güemes (17.00), Chacarita vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Tristán Suárez vs Deportivo Madryn (17.00), Sacachispas vs Almagro (17.00), San Martín de San Juan vs All Boys (17.30), San Martín de Tucumán vs Deportivo Morón (19.15), Chaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza (21.00) y Mitre vs Nueva Chicago (21.30).

En tanto, mañana domingo jugarán: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Riestra (17.00), Guillermo Brown vs Almirante Brown (17.00), Brown (A) vs Flandria (17.00), Independiente Rivadavia vs Quilmes (17.00) y Atlético de Rafaela vs Villa Dálmine (19.00).

Mientras el lunes se cierra la fecha con Santamarina vs Belgrano (17.00) y Ferro Carril Oeste vs Deportivo Maipú (19.15).