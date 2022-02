Breves: Deportivas

RIO BAJO LLUVIA

Las fuertes precipitaciones que están afectando a Brasil paralizaron también el desarrollo del ATP 500 de Rio de Janeiro. Así, anoche, al cierre de esta edición, recién se reanudaba el duelo de Octavos de Final entre el argentino Federico Delbonis y el español Carlos Alcaraz, que había conquistado la primera manga. En tanto, Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo y Federico Coria aguardan en Cuartos de Final.

SE LARGA LA 3ª FECHA

Este sábado, con tres partidos, se pondrá en marcha la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022: a las 17.00 jugarán Arsenal vs Huracán; desde las 19.15 lo harán Estudiantes (LP) vs Lanús; y a partir de las 21.30 se enfrentarán Vélez e Independiente.

OSCAR PRESENTADO

El atacante paraguayo Oscar Romero (29 AÑOS) fue presentado ayer como nueva incorporación de Boca Juniors. El futbolista llega al Xeneize en condición de libre, luego de su polémica salida de San Lorenzo.

GANÓ ACASSUSO

En el inicio de la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Acassuso derrotó 2-1 como local a Colegiales. Hoy seguirá la acción con: Fénix vs Deportivo Armenio, Comunicaciones vs Villa San Carlos, Cañuelas vs Defensores Unidos, J.J. Urquiza vs Talleres (RE), Argentino de Quilmes vs Deportivo Merlo e Ituzaingo vs Dock Sud.

PRIMERA C

Este sábado comienza la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C: se enfrentarán Central Córdoba vs Excursionistas y San Martín (B) vs Luján. La presentación de Puerto Nuevo está pautada para mañana domingo a las 17.00, como visitante ante Lamadrid.

GOL DE ALARIO

El delantero Lucas Alario marcó ayer para Bayern Leverkusen, que perdió 3-2 como visitante frente a Mainz por la 23ª fecha de la Bundesliga. El líder es Bayern Munich, con 52 puntos; como escolta está Borussia Dortmund, con 46; y tercero se encuentra el Leverkusen, con 41.

PREMIER LEAGUE

Por la 26ª fecha del campeonato inglés, hoy se disputarán ocho encuentros, entre los que se destacan Liverpool vs Norwich, Crystal Palace vs Chelsea y Manchester City vs Tottenham.

JUEGA EL PSG

Por la 25ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain visita hoy a Nantes en un partido que comenzará a las 17.00 horas (ESPN) y que se dará en el marco de las críticas de la prensa francesa hacia Lionel Messi luego de que el argentino fallara un penal ante Real Madrid en Champions League.

DOBLETE ARGENTINO

La 25ª fecha de La Liga de España se inició ayer con triunfo de Elche, 2-1 sobre Rayo Vallecano, con tantos de los argentinos Ezequiel Ponce y Guido Carrillo. Hoy, en la continuidad de la programación, el líder Real Madrid será local frente a Alavés, mientras Atlético Madrid visitará a Osasuna.